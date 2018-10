Un texte de Stéphane Bordeleau

En plus des entraves habituelles sur le chantier de l’échangeur Turcot et du nouveau pont Champlain, les automobilistes qui circulent dans le sud-ouest de Montréal devront aussi être patients à l’approche de la route 138 et du pont Honoré-Mercier en raison de travaux d'entretien sur sa travée ouest.

Une voie seulement sera ouverte par direction sur la travée est qui sert habituellement pour entrer à Montréal. Les véhicules devront par ailleurs y circuler à contresens.

Autoroute 15 nord à éviter

Congestion à l'approche de l'échangeur Turcot sur la 20 est. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

Comme c’est le cas depuis plusieurs fins de semaine maintenant, l’autoroute 15 nord sera fermée de vendredi soir 23 h 59 jusqu’à mardi matin 5 h entre la sortie 63 (autoroute 20 ouest / Toronto / aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) et l’entrée en provenance de la rue Sherbrooke.

Deux voies sur trois seront aussi fermées sur la 15 nord entre l’île des Sœurs et l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge de vendredi 22 h à mardi 5 h.

La sortie 58 (A-10 ouest, centre-ville) de l’autoroute 15 nord sera aussi fermée de vendredi 22 h à mardi 5 h.

L’autoroute 15 nord sera de plus complètement fermée pendant la nuit à partir de la sortie 62 (boulevard De La Vérendrye).

Le ministère des Transports du Québec tient également à rappeler aux automobilistes que la bretelle du boulevard René-Lévesque sur l’île des Sœurs qui mène à la 15 nord demeurera fermée jusqu’à l’ouverture du nouveau pont Champlain.

Autoroute 15 sud

La sortie 57 de l’autoroute 15 sud sur l’île des Sœurs sera fermée de samedi 22 h jusqu’au 15 octobre, 5 h.

Le boulevard Gaétan Laberge sera quant à lui fermé en direction est entre l’entrée pour l’autoroute 15 sud et la sortie 60 de l’autoroute 15 en direction nord de samedi 6 h à mardi 5 h

Échangeur Turcot

Le chantier de l'échangeur Turcot Photo : Radio-Canada

Plusieurs entraves seront également à prévoir ce week-end dans l’échangeur Turcot où se poursuivent les travaux du nouvel échangeur qui doivent être terminés à l’automne 2020.

La bretelle menant de l’autoroute 20 est à l’autoroute 15 nord sera fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

La bretelle de la route 136 ouest (A-720) qui mène à l’autoroute 15 nord sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

La bretelle de l’autoroute 15 sud qui relie la route 136 est (A-720) sera fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

La bretelle menant de l’autoroute 15 sud à l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Enfin, la bretelle qui relie l’autoroute 15 nord à l’autoroute 20 en ouest ne sera fermée, elle, que pendant la nuit.

La rue Notre-Dame Ouest sera quant à elle fermée entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul, jusqu’à lundi 5 h.

Autoroute 20

La circulation est souvent dense dans l'échangeur Turcot. Photo : Radio-Canada/Simon-Marc Charron

L’autoroute 20 est sera complètement fermée dans l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 jusqu’à mardi matin, 5 h.

La sortie 63 (Route 138 ouest / Saint-Pierre / LaSalle / pont Mercier) de l’autoroute 20 ouest sera aussi fermée de vendredi 23 h 59 à mardi 5 h.

Autoroute 10

Plusieurs entraves sont également à prévoir pour les automobilistes de la Rive-Sud aux abords du pont Champlain.

Les accès à l’autoroute 10 est en provenance de la route 132 et du boulevard Marie-Victorin (est et ouest) seront tous fermés de vendredi 22 h à mardi 5 h

La sortie 6 de l’autoroute 10 ouest (Aut. 15 sud, New York I-87, route 132, aut. 20 est, Québec, Varennes) sera fermée de vendredi 23 h à dimanche 5 h.