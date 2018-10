Bernardo sera représenté en cour par son avocat; il doit comparaître par vidéoconférence du pénitencier de Millhaven où il est détenu.

Selon la Couronne, le tueur et violeur était en possession en prison en février d'une sorte de couteau fabriqué à partir d'un stylo et d'une vis.

La défense soutient, elle, que Bernardo a droit à la présomption d'innocence et finira par être acquitté de l'accusation.

Condamné à la prison à vie en 1995, Bernardo est en isolement cellulaire au pénitencier de Millhaven.

L'avocat des familles de ses victimes a dit ne pas être surpris de son comportement en prison. Paul Bernardo est un psychopathe, il fait cela pour s'amuser, a affirmé Me Tim Danson. Il ne montre toujours aucun remords, il se fout de mes clients, rien de surprenant donc. Selon l'avocat, Bernardo ne sortira jamais de prison.

Le criminel de 54 ans avait demandé, en mai dernier, une audience au début octobre pour l'accusation de possession d'une arme artisanale, expliquant qu'il avait une audience de demande de libération conditionnelle à la fin octobre et qu'il préférait régler cette affaire avant.

Ken et Barbie

Surnommés Ken et Barbie pour leur jeune et belle apparence, Bernardo et son épouse à l'époque, Karla Homolka, sont des criminels bien connus en Ontario.

Bernardo a été reconnu coupable de l'enlèvement, du viol et du meurtre de deux adolescentes, Kristen French et Leslie Mahaffy, au début des années 1990 dans le Niagara.

Il avait aussi drogué et violé la soeur de Homolka, Tammy, qui est morte accidentellement après s'être étouffée en vomissant.

Quant à Karla Homolka, elle avait été condamnée à 12 ans de prison pour homicide involontaire, après avoir conclu une entente avec la Couronne. Elle avait accepté de témoigner contre son ex-mari en échange d'accusations réduites.

La sortie de prison de Homolka en 2005 avait fait la manchette au Québec, où la criminelle s'était d'abord installée.