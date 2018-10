Invité à commenter le projet qui a coûté jusqu'à présent près de 13 milliards de dollars, Jean-Charles Piétacho n'a pas pu bénéficier d'un service de traduction en innu.

Le chef d'Ekuanitshit avait pourtant amené avec lui son propre traducteur. Il estime que l'absence de traduction en innu à propos d'un projet au Labrador constitue un manque de respect.

Le chef de la communauté innue de Mingan, Jean-Charles Piétacho, au 8e Forum international des ONG, à Paris Photo : Jean-Charles Pietacho

Ce gros projet est important, trop important pour ne pas que je m'exprime dans ma langue. Jean-Charles Pietacho, chef innu d'Ekuanitshit

« Ils m'ont dit qu'ils allaient essayer de trouver une solution. Je leur ai dit : "J'ai une solution, j'ai mon traducteur qui est avec moi là." Et ça a été refusé. Moi, j'ai dit que je ne témoignerai pas ici si on me manque de respect. »

Débuts des travaux de la commission d'enquête sur Muskrat Falls, le 17 septembre 2018, à Happy Valley-Goose Bay, au Labrador. Photo : Terry Roberts/CBC

Le commissaire Richard Leblanc a qualifié cette situation d'erreur. Il a reporté le témoignage de Jean-Charles Piétacho en attendant qu'un traducteur soit trouvé.

Selon le chef Piétacho, la Commission d'enquête reconnaît seulement les traducteurs provenant du Labrador.

