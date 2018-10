D'une part, Shapovalov a poursuivi sa marche vers un premier titre au de l’ATP, en franchissant avec succès les quarts de finale.

Shapovalov, 31e joueur mondial, a encore eu besoin de trois manches pour venir à bout de l’Allemand Jann-Lennard Struff, 56e à l'ATP, par 4-6, 7-6 et (9/7) et 6-4 pour ainsi atteindre le carré d’as.

C'est la troisième fois depuis le début de l'année que Shapovalov atteint les demi-finales après le tournoi de Del Ray Beach en Floride (février) et le Masters de Madrid (mai).

On est passé bien près d’avoir droit à une confrontation toute canadienne en demi-finale mais, malheureusement, le beau parcours de Milos Roanic, à Tokyo, a pris fin quand il s’est incliné face au Russe Daniil Medvedev.

Issu des qualifications, Medvedev, 32e raquette mondiale, s’est imposé en deux manches de 7-6 (7/4) et 6-3 aux dépens de Raonic, 6e tête de série et 20e au classement de l’ATP.

Shapovalov, lui-même 31e au monde, affrontera donc Medvedev en demi-finale, samedi.

Shapovalov a remporté les deux duels précédents entre les deux joueurs aux Internationaux des États-Unis en 2017, puis à Washington cet été.

Chaque fois, Shapovalov a eu besoin de trois manches pour l’emporter.

L'autre demi-finale opposera le favoru local, le Japonais Kei Nishikori (no 3) au vainqueur du match entre le Français Richard Gasquet et le Sud-Africain, récent finaliste à Wimbledon et demi-finaliste à Toronto, Kevin Anderson.