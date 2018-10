Un texte de Jean-François Deschênes d’après les informations de Joane Bérubé

Le biologiste Sébastien Cyr, qui a déjà travaillé comme chargé de projet à l'Office de gestion du phoque, a expliqué les problèmes d'une industrie particulière qui doit composer avec les contradictions fédérales et provinciales. Pêches et Océans considère le phoque comme un poisson, le provincial le considère comme un mammifère. Déjà là, un flou juridique entre les deux réglementations.

Même chose au niveau de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Ce n’est pas un poisson, donc ils ne veulent pas le voir dans une usine de transformation de poisson. Le MAPAQ dit, c’est un mammifère, donc il faut que ça soit dans un abattoir. Tout est à faire en termes réglementaires. Sébastien Cyr, biologiste, Office de gestion du phoque

Cette semaine, de nombreuses questions ont été soulevées aussi sur les impacts de l'autorisation d'une chasse au phoque gris sur l'ensemble du troupeau et sur le maintien d'une échouerie de phoque à l'île Brion.

Le directeur du secteur des Îles-de-la-Madeleine de Pêches et Océans Canada, Cédric Arseneau, est d’avis que chasser le phoque sur l’île aurait un impact bien minime sur le cheptel. On peut clairement établir que la population de phoque gris de l’Atlantique ne pourra jamais être menacée par l’activité de chasse qui va se passer à Brion. On pourrait même dire sans avoir peur de se tromper que l’activité de chasse intensive ne changera pas les caractéristiques propres à Brion , dit-il.

L'objectif de ce BABE est une possible modification des limites de la réserve écologique de l'île Brion pour y permettre la chasse au phoque.

Au cours de la semaine, les commissaires se sont penchées, entre autres, sur les différents aspects de l'exploitation des produits du phoque et de son importance pour les Madelinots.