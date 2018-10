Un texte de Mathieu Massé

C'est pour son recueil de poésie Là où les chemins de terre finissent que Sébastien Bérubé a été récompensé. Les auteurs Daniel Leblanc-Poirier, de Montréal et Jocelyne Mallet-Parent, de Pointe-à-la-Croix étaient aussi en lice.

L'auteur s'est dit surpris de remporter cet honneur. Pour me convaincre, j'essayais de me dire "ah bien, si tu l'as pas, ça sera le prochain." Mais de vraiment le recevoir, ça prend par surprise et je ne peux pas demander mieux que ça.

De voir qu'il y a d'autres gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, puis qu'aujourd'hui je reçois des prix, comme j'ai dit à la blague tantôt, pour exactement les mêmes raisons que je recevais des retenues quand j'étais au secondaire, je trouve ça le fun!

Alexis Bourque Photo : Radio-Canada/Anne Godin

Le prix Jeunesse Antonine-Maillet-Acadie Vie a été remis à Alexis Bourque, 13 ans, pour un recueil de textes choisis. Lui aussi s'est dit surpris par cet honneur.

Au début j'avais un petit brin d'espoir, mais l'autre finaliste dans la catégorie, Gabrielle Breau, avait plus de chances, car elle a plus d'expérience que moi, mais faut croire que c'est pas ce que les juges pensaient.

Pour Alexis Bourque, ce prix lui donne un élan de confiance.

Si on m'avait demandé avant ce soir si j'avais pu gagner un tel prix, j'aurais absolument dit non. Alexis Bourque, lauréat du volet jeunesse au Prix Antonine-Maillet-Acadie vie

Le prix quinquennal est de son côté attribué pour rendre hommage à l'ensemble de l'oeuvre d'un auteur. Cette année, il a été remis à Hélène Harbec. Je crois que je n'ai pas fini de sentir ce que ça me fait vivre, dit-elle. Je connais beaucoup d'auteurs qui mériteraient ce prix, alors pourquoi moi?

Hélène Harbec Photo : Radio-Canada/Alain Clavet

Elle se dit toujours étonnée de recevoir une reconnaissance.