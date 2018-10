Mercredi après-midi, à Portland, petite ville côtière du sud de cet État de la Nouvelle-Angleterre, plus d’une centaine de manifestants supplient la sénatrice de voter contre la nomination de ce juge sur lequel pèsent des soupçons d’agressions sexuelles.

Marie Follaytar et Dini Martz ont été victimes de viols. Elles tiennent dans leurs mains des centaines d’histoires de femmes agressées sexuellement. Elles sont venues les porter au bureau de Susan Collins, à Portland.

Dino Martz et Marie Follaytar ont remis au bureau de la sénatrice Susan Collins des centaines d'histoires de femmes agressées sexuellement. Photo : Radio-Canada/Christian Latreille

« C’est un moment très émouvant pour moi, explique Marie. C’est la démocratie qui s’exprime. C’est nous les victimes qui ripostons après tant d’années de silence. »

Les deux femmes arrivent en silence dans les locaux de la sénatrice. Elles remettent les lettres à une employée.

« Il y a 30 ans, j’ai été violée, explique Dini Martz, debout devant la porte bien gardée du bureau de la sénatrice Collins. Le témoignage de la Christine Blasey Ford, qui accuse Brett Kavanaugh d’agression sexuelle m’a fait revivre ces mauvais souvenirs. Je crois sincèrement qu’il existe un meilleur juge que lui pour siéger à la Cour suprême.

« Nous souhaitons, affirme Marie Follaytar, que la sénatrice Collins nous écoute. Et qu’elle se prononce le plus vite possible avec toute la fougue qu’on lui connaît pour parler en notre nom. »

La sénatrice Susan Collins Photo : Associated Press/Alex Brandon

La réponse de Susan Collins, jeudi matin, a dû refroidir les ardeurs de ces victimes d’agression. La sénatrice du Maine a déclaré que l’enquête supplémentaire du FBI demandée par le comité judiciaire du Sénat avait été menée avec rigueur.

Même réaction de Jeff Flake, de l’Arizona, un autre indécis, qui affirme que rien dans cette septième vérification des antécédents du juge Kavanaugh ne corrobore les nombreuses allégations d’inconduites sexuelles qui pèsent contre lui.

Ces deux sénateurs n’ont toutefois pas dit encore s’ils allaient voter vendredi ou samedi en faveur du choix du président Trump à la Cour suprême. Si les républicains perdent l’appui de trois de leurs sénateurs, la nomination pourrait être rejetée.

Une population partagée

Steve Halpert Photo : Radio-Canada/Christian Latreille

La veille, les opposants à Brett Kavanaugh rencontrés dans le Maine fondaient déjà très peu d’espoirs en Susan Collins. « Je sais qu’elle devrait voter contre lui, raconte Steve Halpert, mais je sais aussi qu’elle va probablement voter en sa faveur. »

« Honnêtement, je ne sais pas pourquoi elle flirte avec l’idée de voter pour lui, affirme lan Any Schedeen, rencontrée au centre-ville de Portland. Elle aime bien attirer l’attention, mais c’est avant tout une républicaine. »

D’autres électeurs s’insurgent parce que le juge Kavanaugh n’a pas droit à la présomption d’innocence. « Lorsque vous portez des accusations, dit Steve Halpert dans la quarantaine, vous devez avoir des preuves. C’est de cette façon que notre système fonctionne, mais dans ce cas-ci, il n’y en a pas. »

Un jeune homme dans la vingtaine nous explique qu’il ne comprend pas pourquoi des accusations remontant à l’adolescence pourraient être retenues contre le juge. « Ces faits remontent à plus de 35 ans, explique Steve Boynton. Je crois que la sénatrice Collins doit appuyer sa candidature. »

Doug le pêcheur Photo : Radio-Canada/Marcel Calfat

Doug, un pêcheur de homard, croit que Brett Kavanaugh devrait être mis en prison s’il est vraiment un prédateur sexuel. « Il y a longtemps qu’on m’aurait mis derrière les barreaux si j’avais osé faire ce qu’on lui reproche. Alors pourquoi pas lui. »

Pour d’autres, comme Lesley Hyde, cette bataille féroce que mènent les républicains pour confirmer dans ces fonctions Brett Kavanaugh représente la mort d’un patriarcat mis en place par les hommes blancs des États-Unis. « Ils s’accrochent à ce qu’il leur reste de pouvoir, dit-elle, mais les femmes résistent de plus en plus. »

Peu importe l’issue de ce qui se passe à Washington, les gens du Maine sont divisés et en colère. La sénatrice Susan Collins est coincée entre ses électeurs et la ligne de parti des républicains.

Peu importe la décision qu’elle prendra, elle devra en payer un prix politique. Cela pourrait aller de l’ostracisation au sein de son parti à l’aliénation d’une partie de son électorat, qui pourrait lui refuser un autre mandat en 2020.

Christian Latreille est correspondant à Washington