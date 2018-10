Un texte de Sophie-Hélène Lebeuf

Critiqué pour la colère manifestée vendredi dernier lors de son témoignage devant la commission judiciaire du Sénat afin de répondre à des allégations d'agression sexuelle, Brett Kavanaugh justifie son témoignage « passionné » par l’atteinte injustifiée à sa réputation.

Celui que les sénateurs démocrates ont interrogé sur sa consommation d'alcool et le traitement réservé aux femmes pendant sa jeunesse déplore que son parcours scolaire ait été « ridiculement déformé ».

Les allégations de la chercheuse en psychologie Christine Blasey Ford, qui affirme avoir été agressée sexuellement par lui pendant leur adolescence, avaient amené la commission judiciaire du Sénat à entendre les deux protagonistes. Excluant toute méprise sur l'identité de son présumé agresseur, elle a affirmé devant les sénateurs que Brett Kavanaugh était alors visiblement en état d'ébriété, autant d'allégations farouchement niées par Brett Kavanaugh.

Reconnaissant avoir eu un « ton acerbe » et dit « certaines choses qu’il n’aurait pas dû dire », il écrit qu’il est « possible » qu’il ait parfois été « trop émotif ». Il dit avoir livré son témoignage avec cinq personnes en tête : ses parents, sa femme et « surtout » ses filles.

Par moments, mon témoignage, tant dans ma déclaration d'ouverture que lors des réponses aux questions qui m’ont été posées reflétaient la frustration profonde devant le fait d’être accusé à tort, sans corroboration, d’une conduite horrible entièrement contraire à mon bilan et ma personnalité. Brett Kavanaugh, candidat à la Cour suprême

« Un bon juge doit être un arbitre neutre et un arbitre impartial qui ne favorise aucun parti politique, aucune partie à un litige ou aucune politique », écrit-il, assurant qu'il est ce type de magistrat.

Pendant son témoignage, un Brett Kavanaugh parfois visiblement en colère, parfois peinant à retenir ses larmes, s'était dit victime d’une campagne de salissage alimentée par la colère envers le président Trump. Il avait accusé les démocrates d'être prêts à tout pour saborder sa nomination à la Cour suprême.

« Je m'efforcerai toujours d'être un joueur d'équipe »

La Cour suprême des États-Unis Photo : La Presse canadienne/AP/J. Scott Applewhite

Définissant la Cour suprême comme le « dernier rempart pour la séparation des pouvoirs et les droits et libertés garantis par la Constitution », il soutient qu'un juge doit être indépendant et non influencé par la pression de l'opinion publique.

Le plus haut tribunal du pays « ne doit jamais être vu comme une institution partisane », ajoute-t-il, promettant d’être un « joueur d’équipe ».

« Si le Sénat confirme ma nomination à la Cour suprême, je garderai l'esprit ouvert dans toutes les causes et m'efforcerai toujours de préserver la Constitution des États-Unis et la primauté du droit », conclut-il.

Qu'un candidat à la Cour suprême publie une lettre pour plaider sa candidature est inusité. Le juge avait aussi accordé une entrevue au réseau Fox News, une autre démarche inédite pour un magistrat aspirant au plus haut tribunal du pays.

Un comportement critiqué

Les démocrates ont critiqué le comportement de Brett Kavanaugh au cours des audiences, mais ils ne sont pas les seuls.

Dans un geste inusité pour un juge de la Cour suprême à la retraite, John Paul Stevens a indiqué, après avoir donné son appui au juge Kavanaugh, qu'il avait changé d'avis. Nommé par un président républicain, l'ex-juge Stevens a estimé que sa tenue lors de son témoignage devant la commission judiciaire du Sénat la semaine dernière devrait le disqualifier.

Dans une lettre ouverte publiée dans les pages du New York Times, plus de 2400 professeurs de droit ont soutenu que Brett Kavanaugh n’a pas l’indépendance et le « tempérament juridique » adéquat pour exercer des fonctions à la Cour suprême du pays.

S'appuyant sur l'enquête du FBI sur des allégations sexuelles visant le juge Brett Kavanaugh, les républicains entendent accélérer le processus de sa nomination à la Cour suprême dans les 48 prochaines heures. Au grand dam des démocrates, qui dénoncent une enquête incomplète.