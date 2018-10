Après avoir accordé deux points en neuvième manche, les Brewers se sont ressaisis pour l'emporter en fin de 10e manche. Ils participent aux séries pour une première fois depuis 2011. Les Brewers ont maintenant gagné neuf matchs de suite si on remonte à la fin de la saison.

Yelich a claqué un circuit de deux points en troisième manche et il a amorcé la 10e manche en soutirant un but sur balles à Adam Ottavino. Yelich s'est rendu au deuxième coussin après un mauvais lancer et il a croisé le marbre quand Moustakas a déposé la balle à l'entre-champ droit.

Les Brewers n'avaient permis qu'un seul coup sûr lors des huit premières manches et ils menaient 2-0 avant que Jeremy Jeffress accorde trois simples consécutifs pour commencer la neuvième. Charlie Blackmon a réussi un simple d'un point quelques instants après qu'on lui eut refusé un double. Nolan Arenado a cogné un ballon sacrifice pour niveler le pointage.

Les Brewers mènent la série 1-0. Le deuxième affrontement aura lieu vendredi, à Milwaukee.