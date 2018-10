Les téléphones ont beau être « intelligents », ceux qui les utilisent pour se croquer le portrait ne le sont pas toujours. Qu’ils gravissent un bâtiment, se tiennent sur une bordure en hauteur, près de fortes vagues ou devant de dangereux animaux, les décédés du « selfies » avaient fait des choix risqués pour s’immortaliser.

L’étude publiée dans le Journal of Family Medecine and Primary Care révèle qu’entre octobre 2011 et novembre 2017, il y a eu 137 incidents impliquant un selfie, au cours desquels 259 personnes sont mortes.

Un seul incident a causé la mort de 48 personnes.

Et ce nombre serait bien inférieur à la réalité, déclarent les auteurs, car la « mort par égoportrait » n’est jamais catégorisée telle quelle. Les autorités déclarent plutôt le décès sur la base d’une noyade, d’un accident de voiture ou d’une chute.

Une étude faite par Google

Pour en arriver à ce nombre, les chercheurs se sont tournés vers les moteurs de recherche, où ils ont tapé des mots-clés comme « mort par selfie », « accident avec un selfie » et autres termes similaires. Ils ont dressé la liste des articles de journaux qui rapportaient ces événements, en anglais seulement.

C’est dire que la mortalité dans toutes les autres langues n’a pas été considérée, ainsi que celle qui n’a pas fait l’objet d’un article de journal.

Dans le monde anglophone, c’est en Inde que le plus grand nombre de décès a eu lieu. Logique, disent les auteurs, puisque c’est dans le sous-continent que l’on retrouve la plus grande population de jeunes de moins de 30 ans au monde. Et ce sont les jeunes qui se prennent le plus en photos.

En effet, l’âge moyen des décédés est de 23 ans. La plus jeune victime n’avait que 10 ans, et le plus âgé 68.

La Russie, les États-Unis et le Pakistan suivent dans le palmarès funeste des victimes de la prise de photo de soi-même.

Des causes variées

La cause principale de décès est la noyade, qui s’expliquerait par des gens prenant un autoportrait sur le bord d’une falaise, dans un bateau ou près de fortes vagues sans toujours savoir nager, ou après avoir ignoré les avertissements.

La prise de photo devant un train en marche est une autre cause de décès. Le feu et les chutes sont aussi en cause, tout comme une attaque animale ou le déclenchement d’une arme à feu. Dans cette dernière catégorie, la plupart des décès ont été constatés aux États-Unis.

Les chercheurs ont catégorisé les événements selon le niveau de risque pris par l’auteur de son dernier cliché. Ce sont les jeunes hommes qui sont les plus portés à prendre des risques pour obtenir des photos impressionnantes. Les jeunes femmes sont, quant à elles, plutôt sujettes à mourir dans des accidents.

Ainsi, le trois quarts des personnes décédées sont des hommes, et le trois quarts d’entre eux sont morts dans des situations avec un comportement risqué.

Des zones de « no selfies » réclamées

Le nombre élevé de décès – et il augmente de façon exponentielle d’une année à l’autre – amène les auteurs de l’étude à conclure à l’urgence d’imposer des zones « sans selfie » dans des lieux touristiques à risque, sur le bord de certaines masses d’eau et au sommet de bâtiments accessibles.

Et cela afin de contrer cette tendance montante d’autovalorisation de soi par la publication sur les réseaux sociaux de photos avantageuses. Les égoportraits « récompensent les individus qui voient leur nombre de "j’aime" et de commentaires positifs augmenter, ce qui incite à publier encore plus des photos avec, parfois, des comportements à risque », écrivent les chercheurs.

« L’égoportrait en lui-même n’est pas dangereux, mais le comportement humain qui accompagne la prise d’un égoportrait, lui, est dangereux », concluent les auteurs.