La vie au Collège

ANECDOTE - Le sine qua non des souvenirs les plus présents chez les anciens collégiens se rattache à un personnage oblat que nous chérissons tous, le père Wilfrid Piédalue, le professeur de philosophie.

Il se présentait à nous avec son pas lent, un peu ambulant que I'on qualifiait de songeur. Et ce n'était pas non plus sa coupe de cheveux en brosse, qui malgré son âge déjà avancé, parfois lui donnait l'apparence d'un autre collégien. Ce n’était pas ni son pas lourd ni son physique imposant qui nous impressionnaient.

Non. Pendant ces années-là, ce qui le séparait de tous les autres messieurs en soutane, c'était la fumée de son cigare! Son goût pour le cigare le trahissait partout où il était passé cette journée-là... depuis la salle commune des oblats, en passant par les corridors de deux ou trois étages de l'ancien édifice, dans les bureaux divers, les salles d'études et enfin, dans la salle de classe des philosophes. Ainsi, chez les étudiants est surgi le nom qui I'a toujours désigné : POUF POUF!

En effet, impossible pour nous des années 1940 et 1950 de deviner quels furent les ravages de cette fumée constante aux poumons de ce prêtre vénéré. S'il avait à marcher la longueur du vieux building, s'il avait à monter l'escalier pour se rendre en classe, on le voyait et l'entendait souffler ses grandes bouchées d'air.

Mais nous lui avons pardonné sa faiblesse. Après tout, comment oublier la montée en escalier vers les classes en sentant le confort rassurant et de la fumée du cigare et du personnage qu'était POUF POUF.

Raymond Deschênes, qu’on appelait TOOTS

ANECDOTE - Dès son arrivée au Collège, dans les années 1950, le frère Deschênes était I'homme tout à faire; s'occuper des étudiants malades, organiser I'arrosage des patinoires et aider dans les travaux d'entretien. Il était le petit frère de tous les étudiants, aussi rapide qu’il était petit de taille.

Je ne sais si c'est le fait qu'il n'était ni gros ni grand qui faisait en sorte qu'il était moins menaçant. Possiblement qu'il ressentait que sa présence physique ne lui accordait pas autant d'autorité que celle de ses confrères oblats. Mais pour contrer sa petite taille, on I'entendait soit encourager, soit discipliner ses ouailles par de fortes exclamations d'urgence qui résonnaient dans tout le building où il faisait son plaidoyer auprès de l’étudiant. Plus souvent qu'autrement, tout de suite après l'explosion, il complétait sa harangue par une offre : « Veux-tu une smoke? »

Une douzaine d'années s'écoulèrent et je me suis retrouvé membre du personnel du Collège, au début des années 1970. Ti-frère n'avait pas changé d'approche. C'était toujours la même méthode pour discipliner les jeunes étudiants. Ses plaidoyers avaient toujours la même urgence et on entendait se répandre sa même voix forte dans tout le building. Ce qui a changé cependant, c'était la compréhension des étudiants. Le p'tit frère s'était fait une réputation. Maintenant, lorsqu'il criait pour former ou reformer le jeune étudiant, ce dernier l’écoutait avec peu de panique. Plus tard, on le voyait retrouver les autres collégiens et tout fier, il pouvait leur dire, sourire aux Ièvres : I JUST GOT BLASTED BY TOOTS! En effet, c'était une marque d’honneur que d'avoir été corrigé par ce petit frère, toujours GRAND FRÈRE, peu importe l'âge du collégien.

Le nettoyage des patinoires

ANECDOTE - Avec cette annonce provenant du haut-parleur du gymnase, il n'y avait plus de discussions! Pour les étudiants, il s'agissait d'une tâche obligatoire qui nous attendait. Nous devions arrêter tout ce que nous faisions; que ce soit un rassemblement d'un mini-groupe après I'exercice de la fanfare, ou encore, un exercice prévu de son équipe de ballon-panier, un match de billard… pas d'excuses… tous les étudiants devaient se trouver une pelle pour faire disparaître I'accumulation de neige sur les trois patinoires externes.

Une dizaine de minutes plus tard, il n'y avait plus d'étudiant dans le gymnase. lls se retrouvaient tous sur la glace. On pouvait les entendre poussant et entassant la neige en amas, où d'autres devaient ensuite la faire disparaître en la pelletant de I'autre côté des clôtures. Et la tâche s'accomplissait dans I'harmonie, sans beaucoup d'objections. Il s'installait entre étudiants une collaboration pour I'accomplissement du boulot.

Aussi, nous pensions à ce qui allait s'ensuivre en soirée. Car, grâce à l’accomplissement, nous pourrions, plus tard, lacer nos patins et nous donner le plaisir de patiner au son de la musique émanant des haut-parleurs du gymnase.

Plaisir simple, mais ainsi, les étudiants apprenaient… on se rendait compte des avantages du travail en commun.

Avec les illustrations d'Eric Ouimet de Radio-Canada