Dans l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC), Ottawa a accepté d’ouvrir 3,59 % du marché du lait et des produits laitiers canadiens aux produits américains.

À Sainte-Thècle, les propriétaires du café Aux cinq sœurs ont déclaré qu’ils allaient refuser d'acheter des produits faits avec du lait américain, même s'il sont moins chers. Ce commerce achète déjà juste du lait québécois.

On ne voit pas de raisons pourquoi on commencerait à acheter du lait américain alors qu'on a des producteurs locaux qui font la job et que c’est du lait de bonne qualité , souligne Olivier Myre, copropriétaire du café Aux cinq soeurs.

Il souhaiterait que les produits qui contiennent du lait québécois soient clairement identifiés.

Le strict minimum serait que les produits soient bien identifiés, parce que des gens comme moi, des entreprises comme la mienne, veulent acheter du lait fait au Québec ou du moins fait au Canada , ajoute-t-il.

Les propriétaires du café Aux cinq soeurs estiment qu'ils achètent environ 7000 litres de lait par année, sans compter les produits transformés comme le yogourt, le beurre et la crème.

La propriétaire de l'épicerie Grano-Vrac tient à ne vendre que des produits faits à partir de lait québécois. Photo : Radio-Canada/Marie-Pier Bouchard

À l'épicerie Grano-Vrac, aussi à Sainte-Thècle, la propriétaire Stéphanie Marineau a senti le besoin de faire des vérifications.

Elle a voulu s'assurer auprès de ses fournisseurs que le yogourt, le beurre et le fromage qu'elle vend à ses clients sont bien fabriqués à partir de lait provenant de producteurs québécois.

J'ai pris conscience que ça venait pas juste de moi, mais que ça devait venir aussi des fournisseurs et des producteurs [...] J'ai posé des questions, j'ai demandé : “De quelle façon vous faites les vérifications?” , dit-elle.

Elle a été rassurée par les réponses qu’elle a obtenues.

Les réponses sont toutes positives, donc ce sont toutes des entreprises qui, comme moi, pensent “achat local” et prennent le lait de fermes québécoises des environs , se réjouit-elle.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard