Un texte de Camille Gris Roy

Les images du Whiteout, ou « marée blanche » pendant les séries éliminatoires sont encore vives dans l’esprit des Winnipégois. Est-ce qu’il y aura, cette année encore, des milliers de personnes dans les rues de la capitale manitobaine pour célébrer les Jets?

Quand des médias comme ESPN ou Hockey News placent l'équipe dans l'élite de la ligue, la pression commence déjà à monter. Pour les partisans interrogés, ce n'est pas le temps de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais l'enthousiasme est réel.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’enthousiasme pour les Jets dans la ville en ce moment, et je pense que leurs performances de l’an dernier ont créé une certaine vague », lance Janine Turnbull, une partisane.

« Mais je ne suis pas sûre que j’aime la pression de nous imaginer en finale de la Coupe Stanley, enchaîne-t-elle, c’est trop. J’espère quand même que les Jets se rendront une ronde plus loin, ce serait fantastique. »

Dave Driedger, un autre partisan, préfère prendre « un match à la fois, une période à la fois ».

Les Jets de Winnipeg joueront leur première partie à domicile le 9 octobre, face aux Kings de Los Angeles. Photo : Radio-Canada/Megan Goddard

Des commerces qui comptent sur la frénésie

Au restaurant Browns Socialhouse, situé juste en face de la place Bell MTS, les employés portaient déjà fièrement le logo de l'équipe en ce début de saison. Le bar a vécu un printemps bien rempli, et l'enthousiasme ne s'est pas dissipé, selon le gérant Justin Guest.

« Les gens faisaient la file pour venir, et on voyait les passants dans la rue regarder les écrans par la fenêtre l’année dernière. On a hâte de voir plus de gens faire partie de cette énergie, je pense que ça va continuer d’augmenter. »

À lire aussi : La place True North est prête à recevoir les amateurs des Jets

La saison dernière a certainement relevé l'image de marque de la ville et piqué la curiosité des touristes, estime-t-il.

« Beaucoup de gens cet été, de partout, nous ont dit : "Hé! j’ai vu ça à la télévision, je sais ce que c’est". Et maintenant, ce ne sont pas juste des partisans des Jets qui viennent ici, c’est aussi, tout simplement, les amateurs de hockey. »

Justin Guest est le gérant du bar Browns Socialhouse. Selon lui, la frénésie pour les Jets ne s'est pas dissipée. Photo : Radio-Canada/Megan Goddard

Patience et longueur de temps...

Pour Joe Daley, ancien joueur des Jets et propriétaire du magasin Joe Daley’s Sports & Framing, s'il y avait des espoirs pour l’équipe l'an dernier, maintenant il y a des attentes, peut-être même davantage chez les joueurs.

« Ils savent qu’ils ont la capacité de se rendre loin. L’objectif c’est de se rendre jusqu’aux séries, et ce n’est pas une tâche facile », rappelle-t-il.

« Il faut que nos joueurs fassent de leur mieux, il faut que Connor Hellebuyck joue aussi bien que l’an dernier, et que les jeunes joueurs comme Roslovic, Ehlers, Laine continuent de s’améliorer. »

Il y a encore beaucoup de “si” et de “mais” en ce moment, mais personnellement, je crois fermement que notre équipe va bien faire. Joe Daley

« On a un bon mois d’octobre avec beaucoup de parties à domicile, ce sera impératif de gagner ces matchs pour être en avant aussi vite que possible », ajoute-t-il. Mais il faudra être patients.

Joe Daley, ancien des Jets, pense que l'équipe va bien jouer cette année, mais qu'il faut rester patient. Photo : Radio-Canada/Megan Goddard

Jean-Pierre Vigier, analyste et ancien joueur, rappelle aussi que la saison est longue. « Moi je ne vois jamais une prédiction au mois d'octobre. Qui aurait pensé que Washington aurait gagné la coupe l'année passée? Tellement de choses peuvent arriver. Quelques blessures, un gardien qui perd une aile... Les attentes sont là, les joueurs sont là : est-ce que tout peut se mettre ensemble pour avoir une bonne année? »

« Il faut de la chance, dit-il, il faut avoir du bon travail et l'énergie de tout le monde. »

Après deux matchs sur la route, les Jets viendront voir mardi prochain si les partisans, à domicile, n'ont pas perdu de leur ferveur.

Avec des informations de Pierre-Gabriel Turgeon