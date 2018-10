Un texte de François Le Blanc

L’homme d’affaires de Bathurst est fébrile. Tous les triathlètes veulent se rendre, un jour, à Hawaï. C’est là que le triathlon de longue distance a commencé , lance Marc Arseneau.

Le triathlon Ironman a vu le jour en 1978, à Hawaï. L’événement a évolué pour devenir les championnats mondiaux d'Ironman. Plus de 80 000 personnes tentent de se qualifier tous les ans; seulement 2 400 obtiennent un laissez-passer.

Le triathlon Ironman 3,8 km de nage

180 km de vélo

42,2 km de course

Marc Arseneau s’est qualifié au mois d’août dernier, lors d’une compétition à Mont-Tremblant, au Québec. Le cinquantenaire a terminé 2e dans la catégorie des 50-54 ans.

Marc Arseneau n'avait même pas de vélo il y a 10 ans. Aujourd'hui, il se prépare pour un triathlon Ironman Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

Ça faisait des années que j’essayais de me qualifier. Il y a différentes façons de le faire, comme par le nombre total de compétitions. J'avais complété 12 Ironman, ça nous donnait une passe pour aller à Hawaï. Mais, je voulais me qualifier par la porte d’en avant. Marc Arseneau

Marc Arseneau célèbre sa qualification pour le Championnat mondial d'Ironman à Hawaï. Photo : Facebook/Sylvie Ruest

Une préparation intense

Pour comprendre sa détermination et sa passion, il faut remonter dans le temps, en 2003. Tout allait bien dans sa vie, à une exception près.

Marc Arseneau court dans le secteur de la Plage Youghall, à Bathurst. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

J’ai vu des photos de Noël de moi et je me suis dit que quelque chose n’allait pas, se souvient-il. J’étais toujours malade, de septembre à mai. Je voyais mes enfants grandir et je me suis dit que je devais changer mon style de vie pour donner de bons exemples à mes enfants.

Un soir de février enneigé, Marc Arseneau est sorti courir. Plus rien ne l’a arrêté.

Un défi à relever

Ce changement de vie l’amène au triathlon. Il participe à plusieurs compétitions de longues distances. Il avait déjà en tête l’objectif d’aller, un jour, à Hawaï.

L'entraînement est difficile parfois pour Marc Arseneau, mais il se considère chanceux d'être en santé. Sur la Plage Youghall, à Bathurst, il prend une pause avant de recommencer à courir. Photo : Radio-Canada/Serge Clavet

Pour être capable de bien compétitionner dans un Ironman, ça prend une base de plusieurs années. Marc Arseneau, sur la préparation pour un Ironman

Donc, pour avoir les jambes, pour être capable de courir et non seulement marcher, pour être capable de compétitionner, ça prend des années d’entraînement.

Il s’entraîne près de 25 heures par semaine. C’est un lourd calendrier qu’il aborde avec philosophie.

La compétition comme telle, c'est une célébration de l’entraînement. L’entraînement est tellement difficile, jour après jour... de travailler 8-10 heures, puis ensuite, de faire un trois ou 4 heures d’entraînement le soir, ou le matin, ou sur les heures de dîner. Marc Arseneau

Ce régime n’est pas de tout repos et taxe le corps. Marc Arseneau met en perspective les petites blessures qu'il subit.

Dans ma famille, je suis l’un des chanceux, explique Marc. J’ai trois cousins qui sont en fauteuil roulant. Mon parrain et une tante sont aveugles. Je me suis toujours dit que si mon cousin avait eu la chance de marcher et de courir, je ne pense pas qu’il se serait arrêté. Donc, quand j’ai de la difficulté, je pense beaucoup à mes cousins .

Avant son départ, Marc Arseneau est entré en collision avec une enseigne. Je suis resté au sol pendant 20 minutes, incapable de bouger, explique-t-il sur sa page Facebook.

Il a tout de même fait le voyage à Hawaï. Ses premiers entraînements sont légers.

Après son incident à Bathurst, Marc Arseneau a repris l'entraînement à Kaïlua-Kona Photo : Marc Arseneau

Il écrit sur sa page Facebook:

Première nage en eaux libres à Hawai’i s’est bien déroulée. 2km sur le parcours de l’Ironman. Le dos a tenu le coup, mais ne faut pas aller trop vite après ma chute de la semaine passée. Pas encore prêt pour la course. Au pire on va marcher le marathon le 13 octobre. Chose certaine, je serai du départ!!! Merci la vie!!

Marc Arseneau s’approche de son objectif. Certains diront qu’il faut être fou pour en faire autant. Pour lui, c’est une passion. De la plage Youghall de Bathurst aux plages de Kona, à Hawaï, il y a un long chemin à parcourir et un rêve à accomplir.