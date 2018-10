Il y a deux ans, Stephanie English enterrait des parties du corps de sa fille Joey English. Les restes démembrés de sa fille de 25 ans ont été retrouvés en juin 2016 à Calgary. La perte de sa fille dans de telles circonstances a motivé son pèlerinage de la Nation Piikani, au sud-ouest de l'Alberta jusqu'à Calgary.

J'ai appris à ma fille à devenir une femme Blackfoot forte et fière qui ne se laisserait pas soumise aux traitements dégradants d'hommes. Et malgré tout, on me l'a enlevée. Stephanie English