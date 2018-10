Selon le directeur et le président de l’Alliance de la francophonie de Timmins, Sylvin Lacroix et Pierre Bélanger, les deux dossiers francophones les plus importants sont la mise sur pied du centre de santé communautaire francophone et la reconstruction du centre culturel La Ronde.

Le dossier du centre culturel et le dossier du centre de santé communautaire, ce ne sont pas de petits dossiers , résume M. Bélanger. Si on ne les mentionne pas… bien, disons qu’il a peut-être des candidats qui ne sont pas très informés.

La mise sur pied d’un centre de santé

Le 1er mai 2018, une annonce de la province a confirmé un investissement de 2,1 M$ pour un centre de santé communautaire à Timmins, administré par le Réseau local d’intégration des services de santé du Nord-Est.

Des cinq candidats, seul George Pirie en fait mention dans sa réponse.

Le projet qui est peut-être le plus important pour la communauté francophone de Timmins , croit M. Pirie.

Grâce aux nombreuses années de travail de la part du comité, le financement n’est plus un problème. Toutefois, il faut encore que la ville démontre son appui au ministère, et c’est ce que je ferai. George Pirie, candidat à la mairie de Timmins

Même s’il n’y a pas d’engagement précis de la part de M. Pirie, Pierre Bélanger appuie cette position.

Si on parle d’investissement direct, je ne crois pas que ça soit nécessaire pour le centre de santé communautaire , souligne-t-il.

C’est un dossier complexe et on ne sait pas encore exactement où l’on va s’établir, mais s’il n’y a pas de service de transport public par exemple, on va faire des représentations auprès de la Ville pour qu’elle facilite l’accès au centre de santé à tous les citoyens. Pierre Bélanger, président de l'Alliance francophone de Timmins

Reconstruire La Ronde

En ce qui concerne le Centre culturel La Ronde, ravagé par un incendie suspect en novembre 2015, M. Bélanger aimerait voir un investissement de la municipalité.

Le maire sortant Steve Black est le seul à en faire mention dans sa réponse au questionnaire, mais ne s’engage pas pour le processus de reconstruction à venir.

Il a plutôt souligner sa contribution aux efforts de démolition.

Le conseil a également travaillé de concert avec les dirigeants du Centre culturel La Ronde pour lever les droits et les coûts associés au nettoyage de son site, afin de lui permettre de se préparer pour la construction de son nouveau centre communautaire , témoigne-t-il.

La démolition du centre culturel La Ronde de Timmins, en 2017. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard

Ce qui manque à Timmins, ce serait d’avoir une politique claire et nette sur la culture, comme à Sudbury , déclare Sylvain Lacroix, le directeur de l’Alliance. On interpelle les candidats pour qu’ils prennent ou position là-dessus.

Daniel Fortier, un autre candidat à la mairie, ne mentionne pas directement le défunt centre dans sa réponse soumise à Radio-Canada, mais formule tout de même une politique culturelle.

J’augmenterai l’accès à la culture francophone (multiplier les lieux d’événement culturel, diversifier les offres culturelles, augmenter le montant d’événements artistiques et culturels, impliquer les médias, etc.) et faciliterai la création artistique et culturelle en fournissant l’accès aux outils et aux programmes nécessaires. Daniel Fortier, candidat à la mairie de Timmins

Pierre Bélanger se dit impressionné par cette prise de position.

J’ai regardé les plateformes des candidats, mais je n’avais pas lu ça , avoue-t-il. C’est très intéressant, ça!

Un bilan acceptable pour le maire sortant

Steve Black a profité de la question pour faire l’éloge de ses succès en tant que maire.

Au cours du mandat actuel, les membres du conseil et moi-même, en tant que maire, avons pris la décision de faire flotter le drapeau franco-ontarien en permanence à l’hôtel de ville, reconnaissant ainsi l’importance de la communauté francophone pour Timmins , souligne-t-il.

Il fait aussi mention de la programmation francophone lors de la Saint-Jean-Baptiste, dans le cadre du festival Stars and Thunder, avant de promettre de continuer à appuyer cette communauté, sa langue, ainsi que ses activités et événements .

LGS sur la scène lors de la Saint-Jean à Stars and Thunder, en 2017. Photo : Radio-Canada/Jean-Loup Doudard