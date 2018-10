Un texte de Jean-Philippe Nadeau

Rebecca Sarfatti a immigré en 2002 au Canada, pour s'installer à Toronto. Cette mère de famille a épousé un Canadien qui travaillait dans le secteur des télécommunications au Venezuela. Le couple a quitté leur pays d'origine lorsque la situation politique a commencé à se dégrader.

Mme Sarfatti n'est pas retournée dans son pays pour voir sa mère depuis près de 9 ans. Sa mère, Maritza, lui rendait visite une fois par an au début, mais les voyages se font maintenant plus rares en raison de la crise.

Aujourd'hui, Mme Sarfatti se fait du souci pour sa mère de 72 ans, qui vit à Caracas. Elle dit qu'elle fait ce qu'elle peut pour l'aider.

Je lui envoie de l'argent, parce que sa pension est insuffisante pour vivre.

Le manque de nourriture et la pénurie de produits de première nécessité sont devenus des préoccupations quotidiennes.

Maman ne prend que la moitié de ses pilules pour ses problèmes respiratoires, question de les économiser. Rebecca Sarfatti

Elle ajoute que les inhalateurs sont quasiment introuvables, si bien que sa mère n'inhale qu'une bouffée plutôt que les deux doses recommandées, toujours par souci d'économie.

Mme Sarfatti précise qu'il faut prendre des risques et trouver une personne de confiance pour acheminer à sa mère ce dont elle a besoin. Les gens ont faim, il n'y a ni œufs ni viande; même chose pour le lait en poudre, les couches et les médicaments . Selon elle, les aliments qui sont encore disponibles dans les supermarchés sont très chers. Les profiteurs savent exploiter la situation pour s'enrichir , regrette-t-elle.

Rebecca Sarfatti (au centre) avec son mari, sa fille et sa mère Maritza. Photo : gracieuseté de Rebecca Sarfatti

Ernesto Gudino est arrivé en 2007 au Canada, où il s'est installé à Calgary grâce à un permis de travail d'ingénieur. À l'époque, la situation n'était pas aussi grave. Je n'avais aucune raison d'immigrer au Canada, j'avais un bon travail et j'occupais une bonne position dans la société , dit-il.

Aujourd'hui, il s'inquiète lui aussi pour son père qui souffre du diabète. Il n'y a pas d'insuline dans les pharmacies et les prix sur le marché parallèle sont exorbitants .

Il ajoute que les communications avec son frère et sa sœur dans la capitale sont mauvaises et que le réseau Internet n'est pas fiable.

Ernesto Gudino affirme qu'il fait sa part pour aider les siens et ses compatriotes. Il est aujourd'hui à la tête de l'Association des Vénézuéliens de Calgary, qui a été fondée en 2010.

La diaspora en Alberta est contrariée, parce que tous ont des membres de leurs familles qui ne peuvent sortir du pays sans visa, ni passeport, ni argent. Ernesto Godino

L'Association des Vénézuéliens de Calgary a réussi à amasser 950 kilos de médicaments dans la communauté et à recueillir 5300 $ pour envoyer la cargaison par bateau. M. Gudino veut maintenant participer à un programme de déjeuner pour les écoliers d'une école, où il n'y a rien à manger.

L'un des entrepôts du Forum démocratique Canada-Venezuela dans le nord de Toronto Photo : gracieuseté de Rebecca Sarfatti

Mme Sarfatti participe au programme humanitaire du Forum démocratique Canada-Venezuela, une ONG non partisane qui défend la démocratie et les droits de la personne. Il a été créé en 2014 au moment des premières manifestations contre le régime Maduro. Sa directrice générale, Soraya Benitez, explique que l'aide humanitaire est interdite au Venezuela.

Si on vous surprend avec une cargaison, vous risquez la prison , dit-elle.

Le gouvernement vénézuélien limite en fait à six articles maximum le nombre de biens que l'on peut envoyer par paquet de l'étranger. « La sécurité a un prix pour que la marchandise ne soit pas perdue, détournée ou confisquée ou pour que nos contacts ne soient pas envoyés en prison s'ils sont pris sur le fait à l'arrivée de la cargaison », rappelle Mme Sarfatti.

Il en coûte 175 $ pour envoyer par la mer 40 kilos de marchandises. Les frais par avion sont trois fois plus élevés. Le cargo aérien est d'ailleurs réservé pour l'aide d'urgence pour expédier de petits paquets de médicaments.

Un centre de tri où sont acheminés les dons des Canadiens pour le Venezuela. Photo : gracieuseté de Rebecca Sarfatti

Avec son programme Venezolanos por la Vida Canada, le Forum a fait de l'aide médicale et chirurgicale sa priorité. Son réseau « clandestin » alimente les hôpitaux publics du Venezuela en biens de toute sorte : des médicaments aux équipements, en passant par les seringues, les orthèses et le lait maternisé. Il n'y a par exemple aucune pièce pour réparer les machines de dialyse, si bien que les malades meurent faute de médicaments ou de machines en bon état dans les cliniques , explique Mme Sarfatti.

Le Forum a jusqu'à présent envoyé près de 5 tonnes de matériel et recueilli 60 000 dollars en dons pour affréter des navires. Avec chaque boîte, on sauve une centaine de vies , précise Mme Benitez, qui fait appel à différentes compagnies maritimes pour acheminer les marchandises via Miami ou Lisbonne (le Venezuela compte une importante minorité portugaise, ndlr). Pour des raisons de sécurité, Radio-Canada a décidé de ne pas nommer ces entreprises maritimes qui participent à cette opération humanitaire.

Selon le recensement de 2016, le Canada compte quelque 20 000 Vénézuéliens. On les retrouve principalement en Ontario (8600), au Québec (5900) et en Alberta (3000). Le Forum démocratique Canada-Venezuela pense qu'ils sont toutefois beaucoup plus nombreux.

Des Vénézuéliens remercient les Canadiens pour leur générosité. Photo : gracieuseté de Rebecca Sarfatti

Les cargaisons de l'organisation semblent toujours aboutir à bon port : des médecins renvoient au Canada des photos pour prouver qu'ils ont bien reçu le ravitaillement, mais en s'assurant de ne pas être identifiés par peur d'être emprisonnés. Mme Sarfatti affirme que les Canadiens font preuve d'une grande générosité.

Un Canadien qui est mort du cancer nous a laissé le reste de tous ses médicaments. Rebecca Sarfatti

Mme Sarfatti note que son organisation récupère même ce qui peut être recyclé dans les hôpitaux canadiens, lorsqu'ils n'en ont plus besoin. Tout ce qui est abandonné ici peut être utilisé là-bas , dit-elle. Selon Mme Benitez, les besoins sont criants.

C'est un miracle de trouver une seringue, un cathéter ou de l'alcool à friction dans un hôpital. C'est terrible... et je ne vous parle pas de la nourriture que l'on donne aux patients.

Une partie du matériel médical et chirurgical qu'un hôpital vénézuélien a reçue du Canada. Photo : gracieuseté de Rebecca Sarfatti

Rebecca Sarfatti affirme que le gouvernement utilise la faim pour manipuler les gens ou acheter leur loyauté. Les gens ont trop faim pour penser à faire la révolution, les familles ont des bouches à nourrir , explique-t-elle. Elle qualifie de cruel et de sadique le régime du président Nicolas Maduro.

Ce gouvernement nie l'existence d'une crise alimentaire, sanitaire et migratoire dans le pays. Il menace même ceux qui questionnent la version officielle de l'État. Par orgueil, il refuserait toute aide internationale de toute façon , insiste-t-elle.

Soraya Benitez dénonce, elle aussi, la cruauté du régime Maduro, elle qui a immigré au Canada il y a 21 ans. Je voyais déjà le pays changer à l'époque , se souvient-elle lorsqu'elle s'est installée à Montréal.

Ce n'est pas seulement un régime dictatorial qui est en place mais une organisation criminelle qui, pour conserver le pouvoir, exerce un contrôle total sur la société. Soraya Benitez

Mme Benitez souligne que la monnaie nationale, le bolivar, ne vaut plus rien, que l'inflation atteint 3600 % et qu'il est difficile de trouver des liquidités dans le pays. Le système de carte de paiement que le gouvernement Maduro a mis en place ne fonctionne pas , se désole-t-elle. Elle explique que le pays est paralysé : les autobus sont à l'arrêt et les camions de transport, immobiles. Il n'y a ni essence, ni pneus, ni pièce de rechange ; les gens circulent à pied ou dans des camions à bétail .

Des billets de 100 bolivars sans valeur sont jetés dans une poubelle à Caracas Photo : Reuters/Marco Bello

Beaucoup de professionnels ont quitté le pays : ingénieurs, médecins, pharmaciens, professeurs d'université... ceux qui avaient les moyens de partir l'ont fait.

C'est triste pour la jeunesse qui est désœuvrée et qui n'a pas beaucoup d'espoir , s'indigne Mme Sarfatti.

Officiellement, 2 millions de Vénézuéliens ont fui le pays, mais le Forum pense qu'ils sont beaucoup plus nombreux. On les appelle les caminantes (les marcheurs, ndlr), parce qu'ils traversent la frontière à pied, en particulier vers la Colombie.

Une famille vénézuélienne campe dans un parc de Colombie près de Bogota. Photo : The Associated Press/Fernando Vergara

Mme Benitez cite l'exemple de sa nièce qui a récemment immigré au Brésil pour retrouver son mari, qui était parti avant elle. Elle s'y est installée avec leurs filles de 4 et 9 ans.

Si tous ces gens ont pris la décision de partir, c'est parce que c'était devenu nécessaire, leur sentiment d'abandon est très fort, parce qu'ils ont parfois délaissé des membres de leurs familles .

Le Forum s'inquiète pour la santé et la sécurité de tous ces migrants économiques.

On aide ceux qui sont restés, mais aussi ceux qui partent, mais il est difficile de connaître leurs besoins à la frontière... assurément, ils auront besoin de vêtements , poursuit Mme Benitez.

La réforme Maduro est dénoncée par le peuple. Photo : Reuters/Marco Bello

Le Forum demande à Ottawa de continuer à faire pression sur Caracas avec ses partenaires des Amériques, parce qu'il n'existe selon lui aucune solution à court terme. Selon Mme Benitez, il est impossible de relancer le processus démocratique dans le pays en organisant des élections libres. L'important, c'est d'éviter de recourir à la violence et à la subversion , espère Mme Sarfatti, qui se demande encore comment son pays a pu en arriver là.

Ernesto Gudino ne veut pas critiquer le gouvernement Maduro. Je ne veux pas faire son procès, notre association n'est pas politique . Il reconnaît toutefois que les récents gouvernements au Venezuela ont adopté de mauvaises réformes économiques, ce qui a créé selon lui beaucoup d'instabilité politique et sociale dans le pays.

Son association albertaine demande à Ottawa d'accepter un plus grand nombre de ses compatriotes au Canada.

Le président Nicolas Maduro Photo : Miraflores Presidential Palace via REUTERS

Depuis 2017, le Canada a versé 2,2 millions de dollars en aide humanitaire pour répondre aux besoins que la crise vénézuélienne a engendrés dans les pays limitrophes. Dans un communiqué, le Canada dit qu'il s'est engagé au printemps à imposer de nouvelles sanctions contre le régime Maduro et à faire pression sur Caracas avec les autres membres du groupe de Lima aussi longtemps que la démocratie ne sera pas restaurée au Venezuela.