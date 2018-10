Un texte de Jean-Philippe Martin

Avec tout près de 15 000 billets vendus pour cette rencontre, un air de fête risque de planer dans le stade dimanche après-midi. Sur les lignes de côté toutefois, l’ambiance sera bien différente, parole de Glen Constantin.

« En tout cas, le party, il ne sera pas sur le banc, lance l’entraîneur Glen Constantin, sourire en coin. Durant la semaine avant, on travaille très fort avec nos joueurs pour qu’ils soient bien concentrés. »

Blague à part, Constantin dit apprécier ce genre duel entre deux des meilleures formations au pays, d’autant plus que l’enjeu est grand.

Avec une victoire ou une défaite de cinq points ou moins, le Rouge et Or prendrait une sérieuse option sur le premier rang de la conférence québécoise, avec deux matchs à jouer contre McGill et Sherbrooke.

« Cette année, c’est encore plus vrai que d’habitude, confirme Constantin. Il y a une différence de cinq points qui nous sépare. Une victoire chez nous nous permettrait d’avoir l’avantage du terrain pour les séries. Il faudra jouer deux matchs après ça, mais on serait en voiture. »

Le 8 septembre dernier, Laval a battu Montréal 12 à 7 sur son terrain. Ce dimanche, la différence entre les deux équipes risque d’être, une fois de plus, bien mince au terme des 60 minutes de jeu.

Ce sont deux bonnes équipes qui se rencontrent. C’est un match qui va se jouer sur six à dix jeux, des nuances qui peuvent changer l’allure du match. C’est le fun pour nos joueurs, c’est le fun à coacher. Glen Constantin, entraîneur-chef, Rouge et Or football

Émotions et intensité

À sa quatrième saison dans le football universitaire québécois, Mathieu Betts sait tout ce que peut représenter un affrontement Montréal-Québec.

« On n’a pas besoin de présentations. C’est une partie où la rivalité est un peu plus élevée qu’avec les autres équipes. On les connaît bien. »

L’enjeu est toujours grand et que le pointage est très souvent serré, l’émotion et l’intensité se feront sentir même après les coups de sifflet.

Au point où les joueurs des deux équipes vont se permettre quelques invectives sur le terrain?

« Avec la foule qu’on a, on n’entendrait pas grand-chose de ce que l’un et l’autre diraient, répond Betts. Ce serait un peu de l’énergie perdue selon moi. »

Un impact sur le recrutement?

L’affrontement Rouge et Or-Carabins coïncide avec le week-end de congé dans le circuit de football collégial.

Plusieurs de ces joueurs inactifs seront donc dans les estrades pour assister au match dimanche, s’attend l’entraîneur Glen Constantin.

Ce dernier ne cache pas qu’une bonne performance de son équipe pourrait lui donner des arguments pour convaincre un joueur qui n’a encore choisi l’équipe avec laquelle il jouera, une fois dans les rangs universitaires.

« Je ne pense pas que tu choisisses ton école selon qu’elle ait gagné un match de football. Mais on a déjà vécu ça dans le passé, où il y a un revirement, qu’un joueur pense qu’une équipe est plus en avance qu’une autre pour l’avenir. Il ne faut pas négliger ce côté-là. »