Un texte de Charles Lalande

Initialement, Greishe Clerjuste devait s’installer en Saskatchewan en 2014 avec un autre basketteur montréalais, Brian Ofori, mais des raisons familiales ont contrecarré ses plans. Il a plutôt joué trois saisons avec les Citadins de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), de 2014 à 2017, avant de prendre une année de repos pour soigner une sérieuse blessure au genou.

De loin, il a vu son ami Brian Ofori s'épanouir dans les Prairies et ensuite faire le saut dans le milieu professionnel en Espagne. Ce dernier a même été celui qui a encouragé Greishe Clerjuste à tenter sa chance avec l'équipe de l'Université de Regina.

C'est par la suite que Greishe Clerjuste a insisté pour que son ami d'enfance, Grégory René, suive le même élan. Une décision que Grégory René a prise « sans hésiter ».

Les deux font la paire

Les deux joueurs passent pratiquement tout leur temps ensemble : ils étudient tous les deux en administration des affaires et partagent le même appartement en plus d'être coéquipiers pour une quinzième saison.

Greishe Clerjuste (à gauche sur la deuxième rangée) et Grégory René (à l'extrême droite de la rangée du haut) à l'époque où ils évoluaient avec les Monarques dans la catégorie Benjamin AAA. Photo : Grégory René

« C'est rassurant de l'avoir avec moi pour cette nouvelle expérience. Nous sommes toujours là l'un pour l'autre, pour nous épauler. Au début, j'étais un peu sceptique [à l’idée de quitter Montréal], mais après quelques semaines, je dois dire que je ne regrette pas du tout mon choix », soutient Grégory René.

Ce dernier s'est fracturé le cinquième métatarse du pied en novembre 2017, ce qui l'a obligé à arrêter de jouer avec l'équipe de l'UQAM. Les règles du sport universitaire canadien exigent - à moins de circonstances exceptionnelles - qu'un étudiant-athlète qui change de programme attende 365 jours avant de jouer un match avec une nouvelle équipe. Il devra donc attendre jusqu'à la fin du mois de novembre avant de fouler le terrain avec l'équipe réginoise.

Grégory René entend utiliser ce temps pour se concentrer sur sa préparation mentale et physique. « Quand je vais pouvoir jouer, je vais être affamé. En fait, j'ai déjà très faim », admet-il.

Recrutement québécois

L'entraîneur-chef de l'équipe masculine de basketball de l'Université de Regina, Steve Burrows, concède qu'il a bien l'intention de continuer à recruter des joueurs de la province du Québec au cours des prochaines années.

Nos joueurs sont notre meilleure publicité! Brian [Ofori] a eu une belle expérience ici, alors ça nous a permis de chercher deux nouveaux joueurs pour le prix d’un (rires). Quand tu as de bons contacts à un endroit, il serait insensé de ne pas en profiter. J'ai bien l'intention d'ajouter d'autres basketteurs québécois au programme. Steve Burrows

Grégory René et Greishe Clerjuste s'entendent pour dire que la ville de Regina, même si elle se compare difficilement à Montréal, a ses avantages. Ils estiment qu'à Montréal, les distractions sont plus nombreuses, alors que Regina leur permet de rester concentrés sur le sport et les études.

Les deux inséparables font partie d’un groupe de neuf nouveaux visages au sein des Cougars.