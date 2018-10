Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON

Festival de la citrouille hantée

Pendant tout le mois d’octobre, chaque fin de semaine, profitez d’un festival qui vous mettra dans l’ambiance de l’Halloween. Avec plus de 50 activités, le festival attire depuis 1956 des visiteurs de partout au Canada !

Festival de la citrouille hantée Photo : Prairie Gardens & Adventure Farm

Confectionnez un épouvantail, participez à une course de canards ou embarquez dans le train fantôme. Les activités sont pour toute la famille, mais il y en a aussi pour les plus courageux avec la maison hantée !

Festival de la citrouille hantée Photo : Prairie Gardens & Adventure Farm

Le festival se déroule jusqu'au 31 octobre, toutes les fins de semaine, de 10 h à 17 h à Prairie Gardens, à Bon Accord, soit à environ 25 km au nord d’Edmonton.

Mosquito’s Wedding : All we need is love

La nouvelle production, présentée par la troupe de danse Shumka et dirigée par Les Sereda, est inspirée de la musique traditionnelle ukrainienne.

Mosquito’s Wedding : All we need is love Photo : Ryan Parker Photography

Mosquito’s Wedding aborde la diversité, l’acceptation et la volonté de surpasser les stéréotypes de la société.

La pièce de théâtre, mélangée à la danse, propose un spectacle de 50 minutes, pour tous les âges !

Mosquito’s Wedding : All we need is love Photo : Ryan Parker Photography

Laissez-vous emporter par le monde magique des insectes, tout en appréciant les costumes colorés et la musique.

Le spectacle est présenté le samedi 6 octobre à 14h et à 19h, à l’auditorium du Jubilée.



Once

La pièce Once raconte l’histoire d’un musicien de rue, à Dublin. Sur le point d’abandonner ses rêves, il croise le chemin d’une belle jeune femme qui va s’intéresser soudainement à ses chansons d’amour.

La pièce Once Photo : Ian Jackson, Epic Photography

Au fur et à mesure que leur passion grandit, la musique atteint de nouveaux sommets. Une histoire qui rappelle de vivre sans la peur et de se laisser toucher par la musique.

La pièce Once Photo : Ian Jackson, Epic Photography

Once est présentée au théâtre Citadel jusqu’au 14 octobre.

LETHBRIDGE

Reflets de mémoires

C’est l’exposition de l’artiste locale Anne Dubord qui présente dans un style contemporain ses toiles de grands formats.

Reflets de mémoires Photo : Anne Dubord

L’exposition sera présentée le vendredi 5 octobre, de 17 h à 21 h, à La Cité des Prairies de Lethbridge, l’entrée est gratuite.

CALGARY

Cirque Éloize : Saloon

Le Cirque Éloize créé en 1993 présente sa dernière aventure, Saloon.

Inspirée de l’héritage du Wild Wild Ouest et de la construction du chemin de fer, l’histoire se déroule dans une petite ville, au milieu du désert.

Spectacle Saloon du Cirque Éloize Photo : Cirque Éloize

Les portes d’un salon s’ouvrent pour laisser place à plusieurs personnes uniques dans leur genre qui racontent leur histoire.

La comédie acrobatique et musicale vous emporte dans une course folle digne des grands westerns, le tout tissé des airs de Johnny Cash et Patsy Cline.

Le spectacle Saloon du Cirque Éloize Photo : Radio-Canada

La dernière représentation est le samedi 6 octobre, à 19 h 30 à la salle Jack Singer au Arts Commons.

Festival de la citrouille

L'Action de grâce est synonyme de dindes, mais aussi de citrouilles! Cette fin de semaine, célébrez en famille à la ferme Calgary Corn Maze and Fun pour trouver votre plus belle citrouille.

Venez voir les courses de cochons! Photo : CBC

Il y aura entre autres des balades en poney, des spectacles de magie, des courses de cochons et plusieurs autres attractions!

Les festivités débutent pour la longue fin de semaine dès vendredi 5 octobre au lundi 8 octobre de 10 h à 17 h. Pour toutes les autres fins de semaine, le site est ouvert le samedi et le dimanche.

Bonne Action de grâce!