Un texte de Jean-Marc Belzile

Les carrossiers de la bannière CarrXpert, qui représentent la majorité des carrossiers de la région, ont augmenté leurs tarifs de 70 à 82 $ de l'heure. Intact juge que cette hausse n'est pas justifiée.

Les propriétaires de véhicules accidentés ont deux choix: trouver un autre endroit pour faire réparer leur véhicule ou payer une partie de la facture.

Le directeur général d'Automatch à Rouyn-Noranda , Serge St-Louis, assure que cette hausse du tarif a notamment comme objectif de préserver sa main-d’oeuvre.

Si on demande à nos employés de rester statut quo sur leurs salaires pour 2 ans, je pense que d'ici Noël on n’aura plus personne pour travailler ici. On veut aider nos employés à avoir une qualité de vie et on s'est organisé pour les garder. On a aussi de grosses infrastructures, on a beaucoup d'équipements, on a de la formation continue, donc c'est une question de rentabilité .

Plusieurs propriétaires de véhicules voient leur voiture envoyée dans une autre région. Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

M. St-Louis affirme qu'il est maintenant très difficile de trouver de nouveaux employés dans ce secteur d'activité. Son entreprise a récemment recruté quatre Philippins à l'international.

Tous les permis de travail, c'est extrêmement long. Tous les jours on travaille dans le dossier pour faire débloquer des choses, mais on est pris dans les délais. On a commencé les démarches en novembre l'an dernier, ça va faire un an. On était censé avoir les quatre au mois de juin et on a toujours aucune nouvelle à savoir quand ils vont arriver. On s'était fait dire que ça prendrait entre 6 et 8 mois. On a déjà dépassé les délais .

À Amos, le gestionnaire à la Carrosserie du Parc à Amos, Éric St-Onge a aussi haussé son tarif, il a du même coup augmenté de 20 % le salaire de ses employés.

Pour moi c'était comme de donner un cadeau à quelqu'un, donner 5 ou 6 $ de l'heure d'augmentation à un technicien dans une année ça ne s'est pas vu souvent, je pense. C'était pour les garder en atelier puis parce qu'ils le méritent. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû avoir un salaire comme ça, mais on ne pouvait pas.

La hausse des tarifs est justifiée par un souci de préserver la main-d'oeuvre Photo : Radio-Canada/Jean-Marc Belzile

Les débosseleurs indépendants réclament passablement moins cher que ceux de la bannière CarrXpert.

Le propriétaire de A.Pichette Débosselage et peinture, Joël Pichette, reçoit beaucoup de clients d'Intact Assurances.

Moi ça me donne un surplus d'ouvrage. J'essaie d'accommoder tous les clients, j'essaie d'en faire le plus possible pour éviter qu'ils doivent aller à l'extérieur, mais étant donné que je travaille seul, ça occasionne beaucoup de délais.

M. Pichette assure que s'il devait agrandir son entreprise, il ne pourrait plus offrir un tarif aussi bas.

En étant seul, j'ai moins de dépenses, je peux me fixer un prix qui va me convenir et faire plaisir à tout le monde. Si je grossis, je vais augmenter mes prix et si j'engage ce sera encore la même affaire .

Le directeur général d'Automatch à Rouyn-Noranda, Serge St-Louis, croit aussi qu'il est normal pour une grande entreprise d'avoir des tarifs plus élevés.

On a deux chambres de peinture haute performance, c'est 100 000 $ chacune. Un indépendant n’a pas ces infrastructures. On a des machines de soudure à haute technologie pour les aciers haute résistance, encore là les indépendants n’ont pas ça. On a un banc de redressement de dernière technologie avec des systèmes de mesure trois dimensions, donc on est loin de la règle et du "tape" à mesurer.

Qu'en disent les assureurs?

La compagnie Intact Assurances assure que depuis janvier, la majorité des véhicules a été réparée localement. On assure qu'il est important pour l'entreprise que ses clients bénéficient de travaux effectués selon les normes de qualité les plus élevées, dans les meilleurs délais et ce, tout en maintenant des coûts raisonnables.

Tout comme plusieurs autres compagnies, Desjardins Assurances a accepté l'augmentation des tarifs de la part des carrossiers de la bannière CarrXpert.

Leur porte-parole, Valérie Lamarre, assure comprendre la situation particulière de l'Abitibi-Témiscamingue.