Un texte de Nahila Bendali

Nathaly Rae est une résidente de Québec et s’implique dans l’organisme Nature Québec. Elle a vécu plus d’une douzaine d’années sur la rue Saint-Pierre, pas très loin du terminal des croisières.

Mme Rae a été témoin du nombre croissant de bateaux qui visitent la ville. La nuit, le vacarme incessant des moteurs l’empêchait de dormir. Excédée des odeurs et du bruit, elle a pris la décision de déménager pour « l’air pur de Montcalm » il y a trois ans.