Depuis quelques mois déjà, les participants se faisaient pousser les cheveux pour pouvoir les offrir à l’organisme DonEspoir Cancer qui remet gratuitement des perruques aux enfants atteints de cancers.

Je me dis qu’il y a des gens qui en auront plus besoin que moi. Ça [l’engouement dans l’école] fait en sorte que c’est un projet de gang. On s’encourage tous mutuellement Chloé Bérard, élève du Collège Mont-Sacré-Cœur et participante à l’événement.

L’animatrice de pastorale du Collège et instigatrice du projet, Isabelle Lamontagne, voyait son fils se faire raser chaque année pour Leucan et constatait lors de ces rassemblements que le rasage complet de la tête en freinait plusieurs. Elle voulait donc trouver une option qui permettrait aux filles et aux garçons ayant les cheveux longs de faire une bonne action sans devoir pour autant donner tous leurs cheveux.

En tout 26 filles et 2 garçons ont participé à l'activité Solid'hair du Collège Mont-Sacré-Coeur de Granby. Photo : Radio-Canada/Fanny Lachance-Paquette

L’engouement pour son projet s’est vite fait sentir dans l’école. Alors qu’elle espérait une dizaine de participants, elle s’est plutôt retrouvée avec 28 inscriptions au projet Solid’hair.

L’organisme DonEspoir Cancer a été sélectionné pour recevoir les cheveux puisque ses critères sont moins restrictifs. Tous les types de cheveux sont acceptés, même les cheveux teints et décolorés, tant qu’ils mesurent au minimum 20 centimètres. Au Collège Mont-Sacré-Cœur, la plus longe mèche de cheveux donnée atteignait 50 centimètres.

Cette élève a donné 50 centimètres de ses cheveux. Photo : Radio-Canada/Fanny Lachance-Paquette

Pour les accompagner tout au long de l’événement, le Collège Mont-Sacré-Cœur a pu compter sur la participation de près d’une vingtaine d’étudiants en coiffure du Centre régional intégré de formation (CRIF).

C’est de la sensibilisation pour nos étudiantes aussi. Elles auront peut-être un jour des clientes qui auront à se faire couper les cheveux à cause d’un cancer. Nancy Côté, enseignante en coiffure au CRIF

Au-delà de la fébrilité qui se faisait sentir en coulisses quelques minutes avant la coupe de cheveux sur la scène du gymnase, c’est la fierté de ces étudiants et des membres du personnel qui émanait de l’événement. « C’est fou! », concluait Isabelle Lamontagne en faisant le décompte des mètres de cheveux amassés.