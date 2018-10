L'organisme affirme que des milliers de personnes ont marché dans les rues du centre-ville, de la place du Canada à la place des Festivals, tenant des parapluies, symbole de la protection que l’organisme caritatif veut représenter face à la pauvreté et à l'exclusion.

Valérie Plante, mairesse de Montréal, Marie‑Josée Lamothe, présidente de Tandem International, et Stephen Bronfman, président exécutif de Claridge, ont notamment participé à l’événement, marchant avec Lili-Anna Pereša, présidente-directrice générale de Centraide du Grand Montréal.

Tous ont invité la population faire un don à Centraide. « Donnons à chacun les moyens de grandir et de vivre dans la dignité », a déclaré Mme Lamothe.

Mme Pereša a rappelé « l’importance de bâtir un Grand Montréal plus solidaire, plus juste et plus fort, quartier par quartier, afin que chaque individu ait les mêmes chances de vivre dans la dignité et de contribuer pleinement à la société ».

Centraide du Grand Montréal soutient financièrement quelque 350 organismes à Montréal, à Laval et sur la Rive-Sud. Ces organismes travaillent pour la réussite des jeunes, aident les moins favorisés à obtenir le nécessaire et brisent l’isolement social, entre autres.