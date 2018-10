Le mouvement de dénonciations #MoiAussi a déjà un an. Bien qu'il ait contribué à ouvrir le dialogue, des experts s'entendent pour dire qu'il y a eu peu de dénonciations en Atlantique et qu'il reste encore beaucoup à faire pour soutenir les victimes d'inconduites et d'agressions sexuelles, notamment une révision du système judiciaire.