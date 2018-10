Un texte de Lise Millette

Sur le territoire de la Timiskaming First Nation jusqu'au village adjacent de Notre-Dame-du-Nord, des robes battent au vent par une journée d'automne mêlée de pluie et de bourrasques froides.

Des robes de tous les styles et de toutes les dimensions y compris de fillettes ponctuaient le décor. On dénombre plus de 1200 victimes et parmi les disparues figuraient aussi des enfants.

Le mouvement REDress a été lancé par une artiste métisse de Winnipeg, Jaimie Black en 2014. Depuis, le 4 octobre est une occasion de commémorer la mémoire des femmes disparues, mais aussi de marquer un temps d'arrêt.

Le parcours de la marche emprunte la route bordant le cimetière de Notre-Dame-du-Nord Photo : Radio-Canada/Lise Millette

À la Timiskaming First Nation, une lettre envoyée dans les résidences mentionne que le taux d'homicide des femmes autochtones est au moins quatre fois plus élevé que pour toutes les autres femmes au pays.

Nous transmettons notre amour et notre soutien aux familles des femmes des Premières nations disparues et assassinées. Nous sensibilisons la population sur la nature systémique de la violence dont elles sont victimes , mentionne la lettre également distribuée dans les résidences de Notre-Dame-du-Nord, où une marche s'est tenue. Le parcours des marcheurs a emprunté la route 101, sur le territoire de la réserve autochtone, jusqu'au village, passant devant le bureau de poste et l'école primaire.

Dans la réserve de Timiskaming First Nation le rappel des femmes assassinées ou disparues est visible toute l'année Photo : Radio-Canada/Lise Millette

À Val-d'Or avec une vigile à la chandelle à au parc Albert-Dumais. Les organisateurs ont nommé cet événement « Vigile des soeurs par l'esprit ». Les participants sont invités à porter du rouge en guise de solidarité.

La directrice générale du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, Édith Cloutier, souhaite également que cette journée serve à sensibiliser les élus sur l'enjeu de la violence.

Cette année on va profiter de cette tribune publique pour interpeler le premier ministre désigné du Québec. Il y a une commission de l'Assemblée nationale qui a déposé un rapport en mai 2018 et il y a donc des actions concrètes qui peuvent être posées pour nous accompagner à lutter contre cette violence faite aux femmes autochtones .

Début du graphique (passez à la fin) Vigiles commémoratives pour les femmes #autochtones disparues et assassinées ce soir, 4 octobre. Portez du rouge en signe de solidarité.



📍Parc Albert-Dumais, Val-d'Or dès 18h30

📍Square Cabot, Montréal dès 18h#SistersInSpirit #MMIWG



📷 Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or pic.twitter.com/rdo2HpsE2O — Regroupement des centres d'amitié autochtones (@RCAAQ) 4 octobre 2018 Fin du graphique (passez au début)

De nombreux autres rassemblements liés au mouvement des robes rouges ont été planifiés partout au Canada.