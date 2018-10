Un texte de François Messier

Interrogés à leur arrivée à la rencontre, l'une des dernières avec le chef libéral démissionnaire Philippe Couillard, plusieurs d'entre eux ont plaidé en faveur d’une réflexion en profondeur qui permettrait à leur formation de redevenir compétitive lors du prochain scrutin, en 2022.

« Il faut faire une analyse très détaillée de ce qui s’est passé. Pour le parti, c’est sans précédent dans ses 150 ans d’histoire », a plaidé Pierre Moreau, qui a mordu la poussière face à une candidate de la CAQ, MarieChantal Chassé, dans Châteauguay.

« Il serait présomptueux pour moi d’essayer de donner un diagnostic aujourd’hui. Mais, on ne doit pas faire l’économie de faire cette analyse-là », a ajouté celui qui dirige encore pour quelques jours le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« Les gens ne nous demandent pas d’avoir des réponses aujourd’hui », a renchéri le député de Jean-Talon, Sébastien Proulx, le seul libéral à avoir remporté une victoire dans la région de Québec. « Les gens nous demandent de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses pour l’avenir, et c’est ce qu’on va faire. »

Plusieurs libéraux ont admis qu’il leur faudra effectuer un travail de terrain, notamment auprès des militants, et trouver un moyen de retrouver la confiance des électeurs francophones, qui ont largement boudé le parti de l’avis de tous.

« Je pense que les Québécois, lundi dernier, ont été à la recherche d’une nouvelle offre politique », a commenté le ministre de la Famille, Luc Fortin, qui a été défait par une candidate de Québec solidaire, Christine Labrie, dans Sherbrooke.

Les gens qui sont un peu plus à gauche sont allés vers Québec solidaire; les gens un peu plus à droite, vers la Coalition avenir Québec. Alors, ça pousse les formations politiques comme la nôtre à entamer une grande réflexion pour se reconstruire, être de retour aux affaires en 2022. Luc Fortin, candidat libéral défait dans Sherbrooke

« [Il] faut vraiment retomber sur nos pieds tout d’abord, retourner sur le terrain, aller à la rencontre des Québécois et reconnecter avec les Québécois francophones également, et partout dans les régions du Québec », a poursuivi M. Fortin, qui s’engage à continuer de militer pour le parti.

« C’est évident quand on regarde les chiffres qu’il y a des libéraux qui sont restés chez eux », a aussi convenu Pierre Moreau. « C’est symptomatique d’un malaise au sein même du parti. […] Vous avez souvent parlé de la prime à l’urne [pour les libéraux]; manifestement, cette prime-là n’était pas là », a-t-il lancé aux journalistes.

« Les sondages le montrent. L’appui des francophones, effectivement, devra être nettement supérieur », a observé la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Condition féminine, Hélène David. « Ça va faire partie des questions à se poser. Il y a beaucoup de questions à se poser. »

Les francophones, il y avait là un enjeu. […] Honnêtement, ils voulaient entendre un autre message que le mien. Les gens m’ont dit : "on t’aime bien, mais il est temps de passer à autre chose". Le message qui a été véhiculé sur le 15 ans [de pouvoir quasi ininterrompu des libéraux], ça a collé. Lucie Charlebois, minisre déléguée à la Santé publique, défaite par la CAQ dans Soulanges

Défendre les minorités

« Mais, il ne faut jamais oublier aussi les droits des minorités et ça, inquiétez-vous pas, on sera là pour les défendre », a ajouté Mme David, en écho aux propos tenus par M. Couillard plus tôt en matinée. « Il faut aussi regarder vers l’avenir. L’avenir, c’est un Québec inclusif, un Québec tolérant, un Québec où tous les gens ont le droit d’être des citoyens à part entière. »

Le Parti libéral est un parti qui a 150 ans histoire, qui va avoir une bonne, grosse, profonde et sérieuse réflexion à faire. Hélène David, députée libérale de Marguerite-Bourgeoys

Plusieurs candidats ont évoqué la difficulté de résister à la soif de changements de plusieurs électeurs. « C’est la démocratie. La population a parlé et la décision de la population est toujours la bonne », a par exemple commenté le ministre des Finances Carlos Leitao, qui a été réélu député de Robert-Baldwin. « Il y a des vagues qui passent et voilà, c’est ce qui s’est passé ».

« C’était vraiment non pas une vague, mais un tsunami qui a emporté le Québec pour du changement », a aussi observé Véronyque Tremblay, ministre déléguée aux Transports, qui a dû s’incliner devant le caquiste Sylvain Lévesque dans Chauveau.

« Les gens n’ont pas voté pour quelque chose, ils ont voté contre quelque chose », a fait valoir Serge Simard, ex-ministre dans le gouvernement de Charest, qui a été défait dans Dubuc. « C’est comme ça très souvent que les Québécois votent. »