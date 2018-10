Le coscénariste de Blade Runner 2049, Michael Green, travaille sur ce projet avec l’écrivain spécialisé en bande dessinée Mike Johnson, écrit la revue The Hollywood Reporter. L’annonce a été faite au New York Comic Con.

Chaque reprise du monde de Blade Runner nous ouvre un peu plus la fenêtre. Mike et moi sommes impatients de voir ce que nous trouvons en arrière Michael Green

Outre Blade Runner 2049, Michael Green a travaillé sur les scénarios d'Alien : Covenant, Le crime de l'Orient-Express et Logan. Mike Johnson a coécrit de nombreuses bandes dessinées, dont Star Trek, Transformers, ainsi que la bande dessinée Fringe, tirée de la série de Fox.

Une entente entre la maison d’édition Titan Comics et la compagnie de production Alcon Media, afin de continuer à faire vivre les mondes mis en scène par Ridley Scott et Denis Villeneuve, tant en bande dessinée qu'en livre, avait été dévoilée plus tôt cet été.

Les fondateurs d’Alcon Media, Broderick Johnson et Andrew Kosove sont très heureux de l’équipe formée par Michael Green et Mike Johnson. « Ils ont une excellente compréhension de l’ambiance et du ton qui définit l’univers de Blade Runner. Ça en fait des partenaires idéaux pour cette nouvelle aventure en bande dessinée. »

Aucune date de sortie pour cette bande dessinée n’a encore été dévoilée.