Un texte de Francis Bouchard

En février 1963, un affrontement entre des bûcherons en grève de la papetière Spruce Falls de Kapuskasing et des bûcherons d'un chantier coopératif faisait trois morts et huit blessés à Reesor Siding, entre Kapuskasing et Hearst.

Il s'agit d'un des conflits les plus meurtriers de l'histoire syndicale canadienne.

Le cours a été monté par la professeure d'histoire Danielle Coulombe et le professeur de littérature Jacques Poirier.

Ils constatent que les jeunes connaissent peu de choses sur ces événements. Il s’agissait d’ailleurs d’un sujet tabou pour plusieurs personnes qui les ont vécus.

Les professeurs Jacques Poirier et Danielle Coulombe regardent de vieilles photos montrant des scène d'exploitation forestière de la papetière Spruce Falls à Kapuskasing. Photo : Radio-Canada/Francis Bouchard

Le cours s’intéressera au contexte historique des événements, mais aussi à la façon dont ils ont été racontés par la suite dans des oeuvres de fiction.

Les événements de Reesor Siding ont eu des conséquences à très long terme aux points de vue économique, social et syndical et au niveau de l’évolution de l’industrie forestière de la région. Danielle Coulombe, professeure d’histoire de l’Université de Hearst

Cette histoire a notamment inspiré un roman de l’auteur Doric Germain, une pièce de théâtre de Paul Doucet, des chansons, un court métrage de l’Office national du film et des documentaires télé et radio.

Ce qui m'intéresse et sur quoi je vais faire travailler les étudiants, c'est comparer ce qui s'est écrit en littérature, au théâtre, en chanson et en oeuvres de fiction. Je veux voir si les créateurs ont bien interprété l'histoire et quelles types de libertés ils ont pris. Jacques Poirier, professeur de littérature à l’Université de Hearst

Une douzaine d'étudiants sont inscrits jusqu'à maintenant pour le cours qui débutera mardi prochain au campus de Hearst. Le cours sera aussi offert dans quelques mois aux campus de Kapuskasing et de Timmins.