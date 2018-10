Alan Halberstadt, qui se présente pour devenir conseiller du Greater Essex County District School Board, et Eric Renaud, qui souhaite devenir conseiller au sein du Windsor-Essex Catholic District School Board, pensent qu'il s'agit du meilleur moment pour fusionner les deux entités en raison de l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement progressiste-conservateur, qui se présente comme soucieux de trouver des économies. L'élection de Mike Schreiner, député du Guelph et chef du Parti Vert de l'Ontario, à Queen's Park est aussi vu comme un pas dans la bonne direction, lui qui soutient depuis longtemps cette mesure.

Si vous voulez être un catholique, allez à l’église, pas à l’école qui est financée par les contribuables de la province , dit M. Halberstadt.

Selon lui, cette fusion permettrait aux conseils scolaires anglophones de la région de Windsor-Essex de faire des économies de près de six millions de dollars par année.

De son côté, M. Renaud affirme que la dissolution du conseil scolaire catholique aiderait les écoles à devenir plus tolérantes envers les immigrants.

Des risques de se perdre

François Nono est candidat dans la circonscription 6 et 7 de Windsor et 1, 2 et 3 à Lasalle pour le conseils scolaire catholique Providence.

François Nono se présente pour devenir conseiller scolaire au Csc Providence à Windsor. Photo : Radio-Canada/François Nono

Le candidat est loin de privilégier cette avenue, puisqu'il estime que cela centraliserait l'administration et éloignerait ceux qui détiennent le pouvoir des communautés qu’ils servent.

Cela pourrait permettre de faire une certaine optimisation des ressources et avoir une dette moindre, mais je ne suis pas d’accord, car on perdrait trop en termes de qualité des services , dit-il

Pauline Morais, l'adversaire de M. Nono, se dit aussi contre cette idée.

L’enseignante à la retraite affirme avoir de grandes inquiétudes par rapport à la fusion, puisqu'elle craint que cela nuise à la fois aux francophones et à l’éducation catholique.

Nous avons déjà eu des écoles à deux paliers, où on avait le français et l’anglais, et qu’on le veuille ou non, un des deux groupes a souffert: dans notre cas, ça a été les francophones. Pauline Morais, candidate à la position de conseillère scolaire au Csc Providence

Selon elle, la fusion risque d’affaiblir la qualité de l’éducation catholique, car la représentation de ce mode d’éducation ne sera pas équitable.

Pauline Morais se présente pour devenir conseillère scolaire au Csc Providence à Windsor. Photo : Radio-Canada/Pauline Morais

Est-ce que c’est le début de la fin? , se demande Mme Morais.

La candidate dit toutefois comprendre qu’en fusionnant les deux conseils, l’administration pourrait faire des économies, mais l’éducation, c'est plus que des dollars : c’est tout ce qui va autour , dit-elle.

Selon elle, la religion et la langue sont indissociables, ça fait partie de mes tripes, et l’éducation catholique ne se termine pas après le cours de religion : on le vit à la journée longue , souligne l’ancienne enseignante.

Cependant, elle mentionne qu’elle ne veut pas seulement que les écoles soient catholiques, mais qu’on autorise toutes les confessions dans le système d’éducation.