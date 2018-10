Plusieurs régions de la province ont reçu des précipitations de neige dans les dernières semaines. Cette situation peut provoquer du stress chez les agriculteurs s’ils ne parviennent pas à sortir pour faire leurs récoltes, selon le directeur général de Mobile Crisis Services, qui exploite la ligne Farm Stress, John McFadyen.

Il explique que la ligne téléphonique permet aux agriculteurs de faire face à leurs problèmes de santé mentale, comme l'anxiété ou la dépression, en les laissant parler de ce qu’ils vivent et en leur proposant des idées pour remédier à la situation.

Selon le rapport hebdomadaire du ministère de l'Agriculture de la Saskatchewan, la neige et la pluie retardent la récolte dans de nombreuses régions et les champs restent humides. Or, les agriculteurs ont besoin qu’il fasse plus chaud et sec pour retourner sur le terrain.

Au 1er octobre, 73 % des récoltes étaient effectuées dans la province, ce qui est légèrement inférieur à la moyenne quinquennale (2013-2017) de 78 % pour cette période de l'année.

Ligne d'urgence pour fermiers en détresse :1 800 667-4442 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Appels gratuits et confidentiels

Assurance récolte

L’assurance récolte peut atténuer les difficultés vécues par les agriculteurs, notamment en cas de récoltes endommagées.

Le président de la Société d'assurance récolte de la Saskatchewan (SCIC), Shawn Jaques, rappelle qu'ils doivent déposer leurs réclamations le plus rapidement possible.

La date limite de dépôt est le 15 novembre.