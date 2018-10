Selon Louis Tétrault, qui siège à ce Conseil, ces inquiétudes étaient surtout liées à la communication entre le gouvernement et les membres communautaires. Il estime qu'il est normal pour le CCAF de préciser ses procédures et son mode de fonctionnement puisqu'il a été créé il y a deux ans.

Louis Tétrault affirme que les membres du conseil étaient parfois mis devant le fait accompli. Des décisions ayant un impact sur les services en français avaient été prises par le gouvernement. Les membres apprenaient parfois ces nouvelles par les médias et non lors de rencontres.

Cela a été confirmé par Alexandre Brassard, un autre membre du CCAF. Mais la rencontre du 12 juin dernier, où ces inquiétudes ont été soulevées, a permis de rassurer les deux représentants communautaires.

Il va rester des préoccupations parce que c'est la nature de la bête. Je ne peux parler pour les membres, mais je vous dis qu'on a fait du progrès. De plus en plus du côté du gouvernement et du côté des représentants de la communauté, il y a une certaine confiance. Louis Tétrault, membre communautaire du CCAF

Selon Louis Tétrault, le Conseil s'est entre autres penché sur les plans de services en français des organismes gouvernementaux. Alexandre Brassard précise que ces plans ont été présentés par des représentants de différents ministères et que des commentaires et recommandations ont été émis par le Conseil.

Une autre membre du CCAF a toutefois décliné notre demande d'entrevue au sujet des inquiétudes évoquées dans le procès-verbal de la SFM. Aileen Clark affirme que le Conseil tient ses réunions à huis clos afin d'établir un lien de confiance avec la ministre responsable des Affaires francophones, Rochelle Squires.

Le gouvernement indique que le CCAF s'est rencontré cinq fois depuis sa création, soit plus que le minimum légal de deux rencontres par an, et que le quorum était atteint à chacune des rencontres. Il précise que la ministre Squires a assisté à plusieurs de ces rencontres, ce que confirment les membres communautaires contactés.

Formé à la suite de l'adoption de la Loi sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine en 2016, le CCAF est entre autres composé de cinq membres issus de la communauté et du président de la SFM. La loi indique qu'il a comme mandat « de fournir au ministre des conseils et des recommandations sur les mesures visant à favoriser l'épanouissement de la francophonie manitobaine et à appuyer son développement ».