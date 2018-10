La Ville a pu récupérer plus de 2000 divans et matelas depuis le mois de mai dernier, alors que le projet pilote permettait aux citoyens de les déposer gratuitement dans les deux écocentres de Sherbrooke.

Auparavant, les citoyens devaient les apporter au centre de transfert Valoris et payer une vingtaine de dollars ou attendre l'une des deux collectes annuelles des encombrants. Dans les deux cas les matelas et divans étaient ensuite enfouis. La Ville dit avoir constaté que valoriser les matelas était aussi économique que les enfouir, c'est pourquoi elle souhaite lancer un appel d'offres pour rendre le projet pilote permanent.

Si on n'enfouit pas, on a un niveau de performance plus élevé et un niveau de redevances annuelles encore plus élevé, donc on a demandé au conseil d'aller vers la valorisation , mentionne Denis Gélinas, directeur à la valorisation des matières résiduelles.

Si le projet est accepté par le conseil municipal, l'appel d'offres devrait être lancé en janvier 2019 afin de permettre la collecte à compter du printemps prochain.

Plusieurs citoyens rencontrés jeudi estiment déjà qu'il s'agirait d'une bonne initiative de la municipalité.