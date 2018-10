La Môme Piaf s'éteint le 11 octobre 1963 à Paris. Elle n'avait que 47 ans, mais avait mené une vie oscillant entre le succès et la tragédie, les excès et l'amour. 55 ans après son départ, Édith Piaf demeure une icône de la chanson française. Retour en archives sur la vie de la célèbre chanteuse, parolière et actrice.