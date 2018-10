Plus de 125 familles dans le besoin ont reçu la visite de la vedette des Raptors, Kyle Lowry, et sa femme, Ayahna Cornish-Lowry, jeudi. Le couple était de passage au Centre communautaire John Innes et au Centre de la jeunesse de Cabbagetown pour offrir des dindes, des plats, d'autres denrées alimentaires et des objets promotionnels.