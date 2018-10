Cannabis NB a déjà embauché 350 employés, dont des gestionnaires, des chefs d’équipe et des cadres. Parmi eux, 180 employés seront en charge du commerce de détail, dans la vingtaine de succursales qui ouvriront dans quelques jours.

À deux semaines de la légalisation du cannabis, les employés actuels de Cannabis NB ne sont pas syndiqués. Ils n’ont pas automatiquement les bénéfices garantis par le contrat de la section locale 963 du Syndicat canadien de la fonction publique [SCFP] , explique le président de cette section syndicale, qui représente les employés d’Alcool NB, Jamie Agnew.

La section locale 963 du SCFP représente tous les employés non cadres d’Alcool NB, dont les employés à temps partiel et occasionnels.

Le 26 mars dernier, le syndicat a annoncé que, à la suite de plusieurs consultations, il représenterait les employés de Cannabis NB, une filiale d’Alcool NB.