Un texte de Stéphanie Rhéaume pour Sur le vif

Habituée de porter l’étiquette de « ville rangée », Ottawa proposait mercredi non pas une, mais bien deux premières théâtrales très osées. Le programme double s’attaque à des productions destinées à un public averti, comme en fait foi la mention « 16 ans et plus » accolée aux affiches.

Les journalistes culturels Martin Vanasse et Karine Lessard ont assisté respectivement à la première de Quills et de Mon corps livré pour vous. Le tandem en retient deux propositions percutantes qui continueront d’habiter longtemps le spectateur.

La plume démente du Marquis de Sade

Les représentations de « Quills » seront réservées aux 16 ans et plus. Photo : STEPHANE BOURGEOIS

Dans Quills, oeuvre de l’Américain Doug Wright, le Marquis de Sade est interné à l’asile. L’auteur amoral, incarné par Robert Lepage, subit moults tentatives de réforme à son égard pour mettre fin à ses écrits subversifs.

On lui enlève ses draps. On lui enlève ses vêtements pour l’empêcher d’écrire. Mais vous le devinerez, ce n’est pas ce qui va empêcher le marquis de continuer. Martin Vansse, journaliste culturel

Du théâtre documentaire captivant

Caroline Yergeau témoigne aussi de sa propre quête pour cerner la réalité complexe de la prostitution. Photo : Courtoisie Théâtre du Trillium, Pierre Antoine Lafon Simard

La dramaturge Caroline Yergeau, quant à elle, amène le public à vivre une incursion intimiste dans le monde de la prostitution dans Mon corps livré pour vous. Pour arriver à une telle proposition, la créatrice a mené des recherches pendant plus de quatre ans, en plus d’interviewer des travailleuses du sexe et des escortes.

Les comédiens et comédiennes jouent sur scène en donnant la réplique avec les mots des travailleuses du sexe. Karine Lessard, journaliste culturelle

Cette approche authentique s’avère des plus captivantes, selon la reporter culturelle.

Un rapport au corps omniprésent

Les reporters culturels Martin Vanasse et Karine Lessard Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Le corps est ausculté dans ses zones d’ombres dans les deux pièces.

Si Caroline Yergeau étudie de près le corps objet à travers les récits de la prostitution, les mots du Marquis de Sade livrés sur scène transportent le public dans ses perversions assumées.

C’est un être très pernicieux, manipulateur, calculateur, pervers et libidineux. [...] Ces propos dérangent, parce qu’il insulte l’église, mais aussi parce que ce qu’il exprime et répète dans l’hospice dérange la société, en plus d’être immoral. Martin Vanasse, journaliste culturel

Le thème du consentement est aussi abordé dans Quills à travers le personnage de Madeleine, jolie lavandière dont le corps enjôle inexorablement le marquis.

Dans Mon corps livré pour vous, les femmes sont déshumanisées; leurs corps sexualisés.

Là où excelle la production mise en scène par Pierre Antoine Lafon Simard, selon Karine Lessard, c’est justement dans cette contrainte de regarder une réalité qu’on évite habituellement de voir.

Questionnements moraux sur les planches

Doit-on faire taire les gens qui ébranlent nos convictions et nos valeurs ? Cette interrogation traverse les deux heures et trente minutes que dure la pièce Quills.

Cette importante question fait toute la force la pièce, selon Martin Vanasse.

Le journaliste culturel Martin Vanasse rapporte ses impressions au sujet de la pièce « Quills », présentée en grande première à Ottawa, mercredi, au Centre national des Arts. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

La liberté de parole vient immanquablement avec des conséquences. Le Marquis de Sade va aussi s’en rendre compte , explique Martin Vanasse.

Mon corps livré pour vous ébranle les fondements moraux, en nous emmenant dans nos derniers retranchements.

Dans la pièce, Caroline Yergeau a rencontré des travailleuses du sexe qui le font par plaisir et qui le font par choix. On est aussi confronté à ça. Karine Lessard, journaliste culturelle

Devrait-on légaliser ou pas la prostitution ? Y’a-t-il véritablement consentement lorsqu’il s’agit de prostitution ? Alors que les réponses à ses interrogations peuvent sembler limpides au premier abord, la pièce dévoile toute la complexité morale de ces questions.

Les devoirs des créateurs

La responsabilité de l’artiste vis-à-vis son oeuvre transcende par ailleurs les deux pièces.

La censure, la moralité et le droit à l’expression naviguent en eaux troubles dans Quills.

Quand la morale fait la morale, ça devient dangereux. Il y a un risque de dérive. Martin Vanasse, journaliste culturelle

Les frontières de la responsabilité de l’artiste trônent au coeur de cette pièce.

Karine Lessard souligne le soin méticuleux d’authenticité de Caroline Yergeau à l’égard des femmes qui ont accepté de témoigner de leur réalité pour Mon corps livré pour vous.

La journaliste Karine Lessard a assisté à la première de la pièce « Mon corps livré pour vous » à La Nouvelle Scène. Photo : Radio-Canada/Stéphanie Rhéaume

Elle a été très respectueuse envers la parole de ces femmes qui se sont livrées à elle , remarque-t-elle. Cette volonté de fidélité se reflète par l’emploi des tonalités et des mots exacts des travailleuses du sexe.

Les comédiens vont jusqu’à avoir leur texte en mains, afin d’incarner le plus juste reflet de ces récits généreusement offerts.

Quills est présentée au Centre national des Arts jusqu’au samedi 6 octobre. Mon corps livré pour vous est présentée à La Nouvelle Scène jusqu’au samedi 6 octobre.

Avec la collaboration de Martin Vanasse et Karine Lessard