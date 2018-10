Un texte de Noémie Moukanda

À chaque rentrée scolaire, même son de cloche : il manque des enseignants francophones. Une pénurie habituelle, mais dont personne ne s’accommode et qui suscite de l’incompréhension chez certains détenteurs de diplômes en éducation issus à l'étranger.

Des enseignants qualifiés, il y en a beaucoup, mais plusieurs ne sont pas accrédités en Colombie-Britannique, comme c'était le cas de Jean-Michel Oblette quand il est arrivé dans la province.

On m'a dit que ma maîtrise, obtenue pourtant en France, n'était pas vraiment une maîtrise. Que si on voulait me faire reconnaître une maîtrise, il fallait que j'aie une maîtrise issue d'une université canadienne. Jean-Michel Oblette, enseignant en immersion française

Depuis 7 ans, Jean-Michel Oblette enseigne au programme d’immersion française de Vancouver. Durant plusieurs années, l'enseignant a cumulé des heures de travail à gauche et à droite tout en suivant des cours conformément à la politique d'équivalence des diplômes de la Colombie-Britannique.

Afin de compléter cette remise à niveau, il a déboursé 7000 $ pour un diplôme en enseignement de l'Université de la Colombie-Britannique et 15 000 $ pour une maîtrise. « Ça m’a remonté au même niveau qu’un professeur qui sortirait de UBC ou SFU », explique-t-il. Aujourd'hui, il occupe un poste permanent à temps plein.

Jean-Michel Oblette, enseignant en immersion française Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Les Français se sentent lésés

À l’instar de nombreux enseignants francophones étrangers, beaucoup de Français dénoncent les obstacles auxquels font face les immigrants qui souhaitent enseigner dans le secteur public en Colombie-Britannique.

Détenteur d’une licence en éducations de l'Angleterre et d'une maîtrise en éducation de la France, un enseignant du Conseil scolaire francophone, qu’on nommera Stéphane, car il craint l'impact de cette entrevue sur sa carrière, se sent « frustré » par ces procédures trop « lourdes et lentes ».

Stéphane, un enseignant du CSF qui souhaite garder l'anonymat Photo : Radio-Canada/Noémie Moukanda

Lui aussi ressent ce poids financier. Avec une certification temporaire, Stéphane cumule aujourd’hui travail et études. « Au début, quand j'ai postulé en tant qu'enseignant, on ne m'a même pas mis à un poste d'enseignant. On m'a mis comme assistant. Parce qu'on a estimé que malgré mes dix années d'expérience en France, je n'avais pas d'expérience locale », s’indigne-t-il.

« C’est complètement paradoxal, on nous dit qu’il n’y a pas assez d’enseignants, il faut les faire venir de l’étranger. Et d’un autre côté, on dit que si vous ne faites pas d’études supplémentaires, dans cinq ans on va résilier votre contrat d’enseignement », dénonce M. Oblette.

Entre rêve et réalité

J'ai trouvé un petit peu qu'on avait vendu du rêve et quand je me suis confronté à la réalité du terrain, c'était un petit peu biaisé tout ça. Stéphane, enseignant du CSF

Mais par souci de « cohérence », dit Stéphane, il ira au bout des démarches. Cependant, il pense à quitter le Canada. Et cet exode des enseignants prend de l’ampleur, selon Jean-Michel Oblette qui l’a observé parmi ses collègues étudiants.

« Il y a des personnes qui sont parties de mon cours pour aller en Alberta [parce qu’elles] n’avaient pas besoin de la maîtrise une fois là-bas. On leur reconnaissait directement les études qu’ils avaient faites avant », affirme-t-il.

Bien que le parcours du combattant se soit achevé cet été pour Jean-Michel Oblette, il ne croit pas que le jeu en vaille la chandelle.

Quand on se retrouve confronté au coût de la vie, à toutes les barrières administratives qu'on nous met dans les roues, c'est très bien pour deux ans, mais on ne va pas s'installer ici. Donc je vais leur dire : "venez voir ce que c'est, mais vous n'avez pas un futur ici". Jean-Michel Oblette, enseignant en immersion française

La stratégie de recrutement remise en cause

La province et les conseils scolaires disent prendre la pénurie des enseignants à coeur. Les recrutements se déroulent en dehors des frontières britanno-colombiennes. Jean-Michel Oblette n’est toutefois pas convaincu par cette stratégie.

« On nous dit qu'on envoie des équipes pour recruter en France, en Belgique, et après deux semaines, ils ont réussi à rapporter trois enseignants, ce qui est vraiment ridicule », lance-t-il.

Pour l’enseignant en immersion, il faudrait prendre aussi en compte le coût de la vie, aider les recrutés et ceux qui sont déjà installés dans la profession à se loger et revoir les salaires, trop bas à son goût.

Par ailleurs, Stéphane « pense qu'on pourrait davantage mettre les moyens pour analyser chaque dossier au cas par cas ». Selon lui, cela « accélérerait peut-être les traitements des dossiers ». Il aimerait en effet que les certifications soient délivrées aussi en fonction des « expériences de terrain dans les autres pays ».

Immigration : des niveaux de pouvoir distincts

Le ministre de l'Éducation, Rob Fleming, rappelle que l’immigration est de compétence fédérale. Par contre, la reconnaissance des qualifications professionnelles est du ressort provincial. En Colombie-Britannique, deux entités sont responsables du traitement des dossiers internationaux dans le domaine de l’enseignement : le BC Teachers’ Council et le Teacher Regulation Branch.

Selon Rob Fleming, les deux organes gagnent en expérience. « Nous voulons avoir des enseignants de grande qualité. Il doit y avoir une équivalence démontrée, qu'ils proviennent d'un établissement postsecondaire de grande qualité, par exemple », répète-t-il.