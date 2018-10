Un texte de Denis-Michel Thibeault

Joël Lafond plaide pour un changement de la culture organisationnelle dans les hôpitaux. « Il y a tout un travail à faire pour encourager le bilinguisme. C’est un travail de longue durée, mais je crois que nous sommes sur la bonne piste », affirme-t-il.

Un rapport sur les services en français de l’ORSW, dévoilé cette semaine, démontrait qu’en 2017-2018 l'ORSW avait 890 postes désignés bilingues, soit 201 postes de plus qu'en 2011. Or seulement 57 % de ces emplois étaient occupés par des employés bilingues.

Réal Cloutier, le président intérimaire et chef d’exploitation de l’ORSW, et ancien responsable des services en français, reconnaît le problème. Il dit que 14 % du personnel de l’organisme sanitaire sont bilingues, mais que tous n’occupent pas des postes désignés bilingues.

Cependant, les options qui se présentent à lui pour faire une restructuration de personnel sont limitées. « On ne peut pas forcer un employé à quitter un poste parce qu’il est dans un poste désigné [bilingue] et il ne peut pas parler français. Ce n’est pas juste pour la personne », affirme-t-il.

Il mise sur une vision à long terme pour convaincre les personnes bilingues de postuler à des postes bilingues. « Depuis 10 ans, nous faisons de plus en plus d’efforts pour pourvoir ces postes. Il faut regarder sur le long terme le succès que nous avons eu et continuer d’encourager les gens à postuler lorsque les postes sont libres », ajoute Réal Cloutier.

Le président à l'intérim de l'Office régional de la santé de Winnipeg, Réal Cloutier. Photo : Radio-Canada

Il encourage les francophones à demander des services de santé en français. « Ça nous aide à pousser pour faire les changements que nous avons besoin de faire », affirme-t-il.

Un plan en développement

Joël Lafond affirme qu’un plan stratégique pour augmenter les services en français en est cours d'élaboration. Il précise que, même si « les pistes et les actions ne sont pas officielles en ce moment », quatre axes d’approches différents sont bien définis :

faire participer les patients afin de mieux aiguiller l’ORSW en ce qui concerne les besoins des communautés,

augmenter l’engagement du personnel bilingue afin de promouvoir l’offre active,

favoriser un meilleur transfert des connaissances, et

encourager un leadership fort des administrateurs de centres de soins.

Il faut s’assurer qu’il a quelqu’un qui prend le dossier sur chaque site et chaque programme. Ce n’est pas juste un leadership de Réal [Cloutier], mais il faut un leadership régional. Joël Lafond, directeur régional, services en langue française, ORSW

S’inspirer de l’Ontario

En Ontario, la question des services de santé a déjà été un sujet très épineux pour le gouvernement provincial. Au début des années 2000, les Franco-Ontariens ont dû se battre avec le gouvernement conservateur de Mike Harris pour garder l’Hôpital Montfort d’Ottawa.

Il aura fallu une décision de la cour d’appel de l’Ontario pour forcer le gouvernement à garder l’hôpital qui offre des services à la communauté francophone de la région, mais aussi entraîner une série de changements qui se sont révélés cruciaux.

Six entités de planification de services de santé en français ont alors été créées. Le but était de mieux coordonner localement les services de santé en français.

Le commissaire aux services en français de l’Ontario, François Boileau, raconte que, depuis leur création, la quantité de services en français a augmenté.

Le commissaire aux services en français de l'Ontario, François Boileau Photo : Radio-Canada/Cedric Lizotte

« Il y a de plus en plus de service de santé en français parce que les entités font leur travail d’identifier les bons fournisseurs de services », affirme-t-il.

Il suggère une approche pragmatique pour les services de santé en français. « À la fin de la journée, on ne fait pas les choses justes parce qu’une personne est francophone et parce qu’on aime les francophones, explique-t-il. C’est qu’une communauté qui est en meilleure santé, ça coûte moins cher. C’est aussi simple que ça. »