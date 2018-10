L'organisme va distribuer cette semaine une aide financière aux individus et aux familles inscrites qui n’ont pas d’assurance et qui répondent aux critères d’admissibilité, à raison de 600 $ pour les familles de trois personnes et moins, et de 800 $ pour les familles de quatre personnes et plus.

L’aide financière directe permet à la Croix-Rouge de donner un coup de main aux personnes dont les besoins sont les plus criants. Nous demeurerons aux côtés des résidants de l’Ontario et du Québec au cours des semaines et des mois à venir. Les besoins actuels de plusieurs résidants de la région d’Ottawa-Gatineau sont déjà énormes et nous savons que les sinistrés vont se heurter à d’autres difficultés en cours de route , a indiqué par voie de communiqué Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne.

Un montant de 200 $ par mois sera offert aux sinistrés afin de les aider à se reloger. Cette aide financière sera disponible jusqu'au 1er juillet 2019.

Plus de 2850 personnes se sont inscrites auprès de la Croix-Rouge dans la région d’Ottawa-Gatineau au cours des derniers jours.

Selon un responsable de la Croix-Rouge, entre 300 et 600 familles pourraient bénéficier de cette aide financière.

Les chiffres en bref jusqu'à 1000 ménages sans logements depuis les tornades

887 familles en attente de logement

800 unités vacantes à Gatineau

Plus de détails à venir