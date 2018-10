Un texte de Tiphanie Roquette

À Banff, l’iconique destination touristique, l’odeur de cannabis ne devrait pas troubler les randonneurs dans les limites de la municipalité. L’interdiction de fumer touche les trottoirs, les sentiers, les parcs et les forêts.

Vu la multitude de règlements qui feront tourner la tête aux visiteurs, les contrevenants obtiendront surtout un avertissement pour la première infraction, indique la directrice des services communautaires à la municipalité, Alison Gerrits. Les services municipaux se sont toutefois dotés d’un nouvel outil technologique pour suivre le nombre d’avertissements par contrevenant et punir plus sévèrement les récidivistes.

À Banff, les règlements sur le cannabis suivent ceux sur l'alcool : pas de consommation publique. Photo : Radio-Canada/Tiphanie Roquette

Non au tourisme du cannabis

La municipalité a souhaité s’aligner sur les règlements des communautés voisines de la vallée Bow.

Nous ne voulions pas être l’exception. Alison Gerrits, municipalité de Banff

Elle ajoute avoir entendu des inquiétudes entourant la création d’une industrie touristique du cannabis comme au Colorado.

Il suffit de faire une simple recherche sur Internet pour trouver toute une liste de stations de ski et de municipalités des montagnes américaines étiquetées comme ayant une attitude cordiale à l'endroit des fumeurs de marijuana. De nombreux logements et hôtels à Aspen, Breckenridge ou Telluride jouent également sur leur ouverture aux amateurs de cannabis.

Avec ses quatre millions de visiteurs par an, le parc national Banff n’a aucun intérêt à rejoindre cette liste, souligne Mme Gerrits.

Même réponse du côté de Jasper. « Tourisme Jasper ne fera pas la promotion proactive du tourisme de cannabis, répète Myriam Bolduc, directrice marketing de Tourisme Jasper. Notre mandat est de promouvoir Jasper comme un des plus beaux endroits de la planète. »

C’est aussi pour cela que la station de ski de Lake Louise ne changera pas ses politiques pour la légalisation de la marijuana. Les fumeurs de tabac ou de cannabis se retrouveront au même endroit dans quelques espaces désignés proches du stationnement.

Selon le directeur des communications de la station, Dan Markham, leur politique suit les commentaires de leurs clients. « Fumer en général ne s'apparente pas à un style de vie actif et en santé. Puis les gens ne veulent pas avoir leurs enfants à proximité de la fumée », indique-t-il.

Le cannabis continuera d'être interdit sur les pentes de ski de Lake Louise après le 17 octobre. Photo : Lake Louise / Twitter

Qui sera l’Amsterdam des Rocheuses?

Ces endroits touristiques n’ont toutefois pas des oeillères. En 2017, Banff, Jasper et Lake Louise ont eu les taux de délits impliquant l’usage ou la possession de cannabis les plus élevés au Canada. Les résidents, travailleurs temporaires et visiteurs fument déjà et continueront de le faire après le 17 octobre.

Alison Gerrits à Banff est philosophique. « Le règlement ne concerne que la fumée, mais il y a plusieurs autres méthodes de consommation qui n’implique pas la combustion », observe-t-elle.

Jasper a même laissé la porte ouverte à des exceptions. Les propriétaires privés pourront demander à la municipalité de désigner une partie d’un espace public comme un lieu où l’on peut fumer du cannabis.

« Nous ne savons pas à quoi cela va ressembler, mais nous voulions reconnaître qu’il y avait peut-être un besoin à combler », explique le maire, Richard Ireland.

À Jasper, des endroits publics pourront être établis pour fumer du cannabis sur demande des résidents. Photo : Municipalité de Jasper

Même si le maire n’aime pas les comparaisons, la municipalité a toutefois pris une approche moins restrictive que sa voisine et concurrente Banff. Aucune limite du nombre de commerces de cannabis n’a été établie, ni de distance minimum entre les commerces et des institutions publiques ou pour les commerces entre eux. Jasper se dirige ainsi vers l'établissement d'une demi-douzaine de commerces de marijuana, soit autant que de magasins d'alcool.

Suggérer que Jasper puisse devenir l’Amsterdam des Rocheuses fait cependant rire M. Ireland. Il soutient que la cible première de ces exceptions n’est pas les touristes, mais les habitants de la municipalité qui sont locataires ou qui vivent dans des condos.

« Nous ne connaissons pas les conséquences que cela aura », avoue M. Ireland.

Une grande question demeure : que se passera-t-il en dehors des limites de ces municipalités? Parcs Canada n’a pas encore communiqué ses règlements concernant la consommation publique du cannabis dans les parcs nationaux.