Un texte de Carl Marchand

Le chef libéral a annoncé sa décision, jeudi matin à l'Assemblée nationale.

« Philippe Couillard a été pour Québec un grand monsieur, un grand premier ministre », a affirmé le maire Régis Labeaume.

« Il nous lègue quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle un réseau de transport structurant, qui va être là pour des décennies et qui va changer la ville. »

En quatre ans, on en a fait beaucoup avec lui et on sort gagnants de sa période comme premier ministre. Régis Labeaume au sujet de Philippe Couillard

Un homme d'État, gentil simple et lucide, dit Benabdallah

Couillard, le cartésien, savait malgré tout rassurer et réconforter, soutien, le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ) qui l'a rencontré pour la première fois au lendemain de l'attentat à la grande mosquée.

« J'ai été touché et fier d'avoir côtoyé ce grand homme à qui je souhaite beaucoup, beaucoup de repos », a affirmé Boufeldja Benabdallah.

Boufeldja Benabdallah et Philippe Couillard en janvier 2017 (archives) Photo : Radio-Canada/Maxime Corneau

L'ex-premier ministre recherchait la paix sociale, insiste M. Benabdallah, qui attaque du même souffle la Coalition avenir Québec et son intention d'interdire aux employés de l'État québécois qui se trouvent en position d'autorité de porter des signes religieux.

« Si on cherche la paix sociale, on ne doit pas faire ça, estime-t-il. Il faut qu'un premier ministre soit plus haut que la mêlée. Il faut qu'il voie au bien-être de la population. »

Un impact important pour le transport collectif

Le gouvernement Couillard a certes favorisé l'augmentation du parc automobile en élargissant des autoroutes, rappelle l'organisme Accès transports viables.

Le même gouvernement a également eu un impact important pour favoriser le transport en commun à Québec et relancer le projet de tramway dans la capitale.

« C'était un projet qui était rendu très très nécessaire », insiste le directeur général, Étienne Grandmont.

« C'est ce que le gouvernement Couillard a compris : on était rendus là. On était la seule ville de 500 000 habitants au Canada à ne pas avoir de projet ou de réseau structurant. »

Esquisse du projet de tramway à Québec Photo : Ville de Québec

Voilà pour les fleurs. D'autres avaient encore un pot à lancer à l'ex-premier ministre.

« C'est épouvantable, lance Ann Gingras, présidente de la CSN pour la région de Québec et Chaudière-Appalaches. Du côté de nos services publics et de notre filet social, ç'a mangé la claque sous le gouvernement Couillard. »

La syndicaliste souligne l'impact des compressions des quatre dernières années. Selon elle, les surplus budgétaires vantés par Philippe Couillard ont été accumulés en coupant dans les services publics.

« Si on regarde l'état de notre réseau scolaire : manque d'investissements, manque de personnel. Du côté de la Santé, c'est plus de 161 millions de dollars qui ont été retranchés », ajoute-t-elle.

Ann Gingras croit que des années seront nécessaires pour réparer les dommages causés dans les écoles et les hôpitaux.

Avec les informations d'Olivier Lemieux