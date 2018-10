Les candidats Harold LeBel du Parti québécois, Carol-Ann Kack de Québec solidaire et Claude Laroche du Parti libéral du Québec font sensiblement la même analyse.

Ils jugent que les projections de Qc125 faisant état d'une égalité et même d'une légère avance de la CAQ sur le PQ dans la semaine précédant le vote ont incité de nombreux électeurs, surtout solidaires, à voter de manière stratégique et à appuyer le candidat péquiste afin de barrer la route à la CAQ dans Rimouski.

La projection du vote pour le comté de Rimouski du site Qc125.com la veille du scrutin Photo : Capture d'écran du site Qc125.com

À partir du moment où des [projections de] sondages ont laissé sous-entendre que la CAQ pouvait gagner à Rimouski, il y a beaucoup de gens qui nous disaient : "Notre coeur est avec vous, mais on ne veut pas prendre de chance de voir la CAQ se faufiler à Rimouski". Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire dans Rimouski

Karol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire dans Rimouski en compagnie de militants du parti Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Les résultats de l'élection ont été totalement différents des projections de Qc125.

Le candidat péquiste a devancé la candidate de la CAQ par presque 20 points de pourcentage pour gagner avec une majorité de plus de 6000 voix.

« Ces patentes-là »

Le gagnant de l'élection, le député sortant, Harold LeBel, dit avoir constaté le phénomène décrit par son adversaire de Québec solidaire.

Même si ces projections de sondages ont probablement contribué à doubler sa majorité, Harold LeBel n'apprécie pas ce nouvel outil politique.

Le député Harold LeBel après l'annonce de sa victoire à l'élection du 1er octobre 2018 Photo : Radio-Canada/Samuel Ranger

Toutes ces patentes-là, ça m'a tué. Il dit qu'il ne sentait pas sur le terrain la bataille serrée décrite par Qc125.

Mais, ajoute-t-il, tout le monde voulait croire qu'il se passait quelque chose . Dans les circonstances, dit le député réélu, « c'était difficile pour les militants ».

Ce n'était pas des sondages, c'était des projections. Je me demande si, dans l'avenir, on doit laisser des choses comme cela. Ça vient distortionner complètement les résultats. Harold LeBel, député réélu de Rimouski

Diviser le vote

Le résultat du scrutin avait un côté cruel pour la candidate Carol-Ann Kack.

Tous les espoirs étaient permis au début de la campagne électorale, car, à la précédente élection, Québec solidaire avait enregistré à Rimouski sa meilleure performance hors-Montréal, soit 16 % des voix.

Pourtant, lundi soir, Québec solidaire n'a gagné qu'un point de pourcentage de plus qu'en 2014, et ce, en dépit de la poussée « historique » du parti ailleurs en province et d'une bonne campagne locale.

Les choses sont devenues plus difficiles pour Québec solidaire dès le milieu de la campagne.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en visite dans le comté de Rimouski. Il est accompagné de la candidate locale Carol-Ann Kack Photo : Radio-Canada/Simon Turcotte

Les co-porte-parole, Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois, présents en début de campagne, ne sont plus jamais revenus à Rimouski et le nom même du comté n'apparaissait plus dans les reportages nationaux comme un endroit où Québec solidaire pourrait percer ailleurs que dans la métropole.

Les projections de Qc125 n'expliquent évidemment pas tout, mais Carol-Ann Kack dit qu'elles ont influencé des électeurs.

Nous, on l'a vécu sur le terrain [...] On l'a entendu. Pour des électeurs, voter Québec solidaire, c'était diviser le vote progressiste. Carol-Ann Kack, candidate de Québec solidaire dans Rimouski

Un bouclier contre la CAQ

Le candidat libéral, Claude Laroche, a, lui aussi, constaté le mouvement des électeurs devant la possibilité d'une percée de la CAQ dans Rimouski.

Il parle alors d'un « bouclier » levé par les électeurs rimouskois contre la CAQ.

Les gens se sont fédérés autour de Harol LeBel pour ne pas avoir la CAQ. Claude Laroche, candidat du Parti libéral du Québec dans Rimouski

Le candidat du Parti libéral du Québec dans Rimouski, Claude Laroche, et le candidat du Parti québécois, Harold LeBel, ont fait « équipe » à l'occasion du premier match de la saison du club de hockey l'Océanic de Rimouski. Photo : Radio-Canada

Dans le même esprit, des partisans libéraux de longue date ont confié à Radio-Canada avoir opté pour le candidat LeBel qu'ils disaient préférer à un éventuel député caquiste.

Un post-mortem à venir

La candidate de la Coalition avenir Québec dans Rimouski, Nancy Lévesque, a fait savoir qu'elle ne se prononcerait pas sur la question tant qu'elle n'aurait pas fait un post-mortem de la campagne avec son équipe.

La candidate de la Coalition avenir Québec, Nancy Levesque (en rouge), lors du passage de François Legault dans le comté de Rimouski Photo : Radio-Canada

Mais, déjà, dans son entourage, on ne rejette pas l'analyse des autres candidats locaux sur l'impact des projections de sondages sur les résultats de lundi dernier.

Qc125

Au moment de publier ce texte, les responsables du site Qc125.com n'avaient toujours pas répondu à notre demande d'information au sujet de leurs projections du vote dans le comté de Rimouski.