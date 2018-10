Selon l'appel d'offres, l'entrepreneur devra excaver les sols contaminés conformément au devis technique préparé au printemps par SNC-Lavalin.

Le MERN estime que les travaux de nettoyage pourraient débuter durant la semaine du 8 octobre. Des travaux préparatoires sont d'ailleurs en cours depuis mercredi.

L'érosion du sol révèle de nombreux déchets qui ont été enfouis. Photo : Radio-Canada/Katy Larouche

Les déchets seront transportés à la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Ouest de la Minganie. Dans une réponse par courriel, le Ministère précise que les sols excavés, une fois nettoyés, serviront au remblayage du site.

Plus tôt cette année, le gouvernement a mandaté SNC-Lavalin pour creuser une tranchée dans le but d'évaluer la profondeur des déchets enfouis et déterminer l'ampleur des travaux à effectuer.

Selon le ministère, quelque 5 500 mètres cubes de déchets seront récupérés dans cette opération.