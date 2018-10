L'édifice de huit étages proposé au 2102 de la promenade Keith doit abrité les bureaux de l'entreprise Nature's Path dont les quartiers sont présentement à Richmond. La firme d'architectes Dialog, est responsable du projet.

L’icône emblématique de l’est de Vancouver pourrait ainsi perdre son emplacement stratégique à l’intersection de Great Northern Way et de la rue Clark. Installée dans le quartier en 2010 dans le cadre des Jeux olympiques d’hiver, la croix se voulait un hommage aux graffitis du même genre, typique du quartier depuis des décennies.

L’artiste Ken Lum explique que si cette croix est entre autres un symbole d'une importante population catholique qui demeurait autrefois dans le secteur et qui a connu une vie difficile, elle représente aujourd'hui beaucoup plus. « Cette croix est un symbole des aspirations et des inquiétudes au coeur de la vie des Vancouvérois. Elle doit être protégée », soutient-il.

Selon Ken Lum, un promoteur immobilier l’a contacté il y a un an et demi pour lui demander s’il approuvait la relocalisation de la croix. Bien qu’il est reconnaissant d'avoir été consulté, Ken Lum soutient qu’il n’a pas approuvé cette proposition.

Il poursuit en disant que la ville de Vancouver l’a ensuite contacté par courriel au sujet du projet de développement immobilier. Ken Lum lui a répondu en lui faisant part de ses inquiétudes. À son avis, la tour de bureaux réduirait la visibilité de son oeuvre. « J’ai écrit que si l’immeuble voyait le jour, c’était la fin de cette oeuvre », maintient-il.

Habituée à la controverse

Ce n’est pas la première fois que l’oeuvre de Ken Lum se trouve au coeur d'une controverse. En 2011, un commerçant de l’avenue Commercial a affirmé détenir les droits d’auteur de l'image de la croix East Van. Or, Ken Lum maintient que ce dessin fait partie de l’espace public, puisqu’on retrouve des graffitis de ce symbole au moins depuis les années 1960 dans l’est de Vancouver.

Le résident Marc Lindy a appelé Ken Lum pour savoir s'il avait approuvé le déplacement de sa croix. L'artiste lui a répondu par la négative. Marc Lindy s'est alors donné pour mission de protéger l'oeuvre. « L'art public doit être pris en compte », explique-t-il. Il souhaite que la ville mène une étude d'impact.

L'oeuvre d'art public de Ken Lum pourrait être déplacé par un projet immobilier commercial Photo : Radio-Canada/Yvette Brend

Selon l'évaluation faite par la province, ce lopin de terre a une valeur de 20,9 millions de dollars. Il a été vendu en 2016 pour 17,5 millions de dollars.

Nature’s Path explique dans un courriel que la compagnie souhaite travailler de concert avec la firme d’architecture pour conserver la croix et ne pas en bloquer la vue. « Nous sommes membres de la communauté en Colombie-Britannique depuis 30 ans et nous voulons être de bons voisins », peut-on lire.

Pour sa part, la Ville de Vancouver soutient que l’artiste savait que le lopin de terre allait être développé un jour ou l’autre.