Employé depuis trois semaines par la compagnie P. Q. Properties, Nhlanhla Dlamini, 21 ans, travaillait le 19 septembre dernier sur un chantier à Abercrombie, en Nouvelle-Écosse.

Il accuse un autre travailleur de la construction d’avoir délibérément désactivé le dispositif de verrouillage d’une cloueuse à air comprimé, d’avoir pointé l’outil dans sa direction, d'avoir attendu qu’il tourne le dos pour tirer un clou de charpente de trois pouces et demi qui l’a atteint entre le dos et le flanc droit.

Un homme de 43 ans, dont l’identité n’a pas été dévoilée par la police, a été arrêté le 27 septembre, confirme la GRC. Il fait face à une accusation de négligence criminelle ayant causé des lésions corporelles.

Un avocat représentant l’employeur affirme de son côté que l’événement du 19 septembre était un accident. Il qualifie de ridicule l’enquête policière qui en a découlé.

Nhlanhla Dlamini dit avoir été opéré d'urgence pour un poumon perforé. Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Nhlanhla Dlamini dit avoir été sermonné par son collègue le jour de l’événement et soutient que celui-ci l’a menacé avec la cloueuse pneumatique après l’avoir accusé de travailler trop lentement.

Il s’est retourné, a retiré le dispositif de sécurité du pistolet, l’a pointé vers moi et a dit : “Je vais t’apprendre comment aller plus vite” , dit M. Dlamini.

Je l’ai regardé et lui ai demandé “Pourquoi fais-tu ça?”, et il a seulement souri , poursuit-il.

Nhlanhla Dlamini dit que c'est un clou de charpente de trois pouces et demi comme celui-ci qui l'a blessé. Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Je me suis retourné et je me suis mis à courir. C’est là qu’il a tiré un clou que j’ai reçu dans le dos , lui perforant le poumon droit, affirme M. Dlamini.

M. Dlamini dit s’être retrouvé étendu au sol et s’être mis à hurler, alors que d'autres travailleurs s’attroupaient. C’est alors, affirme-t-il, que son agresseur présumé s’est penché au-dessus de lui, a retiré le clou, puis l’a jeté.

L’agresseur présumé aurait dit à trois collègues ainsi qu’à son patron, Paul Quinn, que M. Dlamini avait été atteint accidentellement par un clou de finition, plus petit, qui aurait ricoché.

Nhlanhla Dlamini dit qu’il a été incapable de rectifier les faits sur-le-champ, car il était en état de choc, et avait du mal à respirer et à parler en même temps.

C’est ce qui est le plus effrayant. Il a profité de l’occasion pour leur dire ce qu’il voulait , affirme-t-il. Je suis toujours en état de choc. Je ne peux y croire.

Opération d'urgence et hospitalisation

Un collègue de l’ouvrier blessé a placé un pansement sur sa plaie. M. Dlamini dit que le propriétaire de l’entreprise, Paul Quinn, l’a reconduit chez lui, mais qu’on ne lui a pas proposé de recevoir une aide médicale.

C’est un ami de Nhlanhla Dlamini qui a conduit le jeune ouvrier à l’hôpital environ une heure plus tard. M. Dlamini dit avoir été informé par le médecin que la situation aurait pu être bien pire sans cette visite à l’hôpital. Il dit avoir subi une opération d’urgence en raison d’un poumon affaissé et avoir passé quatre jours à l’hôpital avec un drain thoracique.

La mère, Stacey Dlamini, et son fils Nhlanhla à la résidence familiale à Pictou, en Nouvelle-Écosse Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

La mère du jeune homme, Stacey Dlamini, dit avoir communiqué avec Paul Quinn pour l’informer de l’opération d’urgence que venait de subir son fils, et lui demander pourquoi il n’avait pas conduit son employé à l’hôpital. Elle ajoute avoir ensuite contacté la GRC.

L'employeur parle d'un accident et d'une blessure mineure

Paul Quinn, qui dirige l’entreprise P. Q. Properties, est un propriétaire de terrains et développeur basé à New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. Il a adressé CBC/Radio-Canada à son avocat, Craig Clarke.

Dans une entrevue le 23 septembre, quatre jours après l’événement, Me Clarke a réfuté les allégations de la famille voulant que Nhlanhla Dlamini ait été blessé sérieusement. L’avocat dit que le tir de pistolet à clous était accidentel et que la blessure causée n’avait nécessité rien de plus qu’un pansement.

Selon Me Clarke, Paul Quinn n’a pas communiqué avec la GRC après l’événement, parce qu’ il n’y avait pas de raison [pour le faire] .

L’avocat affirme que Paul Quinn a offert à Nhlanhla Dlamini de le conduire à l’hôpital ou d’appeler une ambulance, mais que l’ouvrier blessé a refusé. Ce refus est documenté dans un rapport d’incident rédigé par M. Quinn, soutient l’avocat, qui a refusé de montrer ce document à CBC/Radio-Canada.

Joint de nouveau le 3 octobre, Me Clarke affirme que trois employés présents au chantier ce jour-là n’ont pas corroboré les allégations de M. Dlamini.

Allégations de harcèlement

Durant les trois semaines où il a travaillé sur ce chantier de construction, Nhlanhla Dlamini affirme avoir été la cible d’une série de mauvais traitements de la part de l’employé contre qui des accusations criminelles ont été déposées.

Il affirme que cet ouvrier a lancé des clous dans sa direction, a agrafé son manteau à un escalier et a donné un coup de marteau sur son pied, qui était protégé par des bottes de travail aux bouts en acier.

M. Dlamini, qui dit avoir été la seule personne à la peau noire travaillant sur ce chantier, affirme que cet ouvrier l’avait surnommé Squigger et qu’il s’agit clairement d’un euphémisme pour une injure raciste.

Il soutient aussi que l’homme a déclaré que tout le monde devrait être propriétaire d’une personne noire .

Nhlanhla Dlamini Photo : Radio-Canada/CBC/Steve Berry

Je l’ai littéralement laissé m’appeler le “mot en N”, mais sans le “N” comme première lettre , dit M. Dlamini. Je me sens mal à l’aise de retourner sur un lieu de travail comme ça.

Je ne veux pas sauter aux conclusions et jouer la carte du racisme. Mais avec cet incident, et sachant que “Squigger” est un euphémisme pour le “mot en N”, poursuit Nhlanhla Dlamini, je peux affirmer que c’était un geste raciste et une situation raciste.

M. Dlamini dit avoir, au cours de ces trois semaines, informé personnellement ce collègue qu’il se sentait mal à l’aise et s’inquiétait même pour sa sécurité. L’homme aurait répondu, selon M. Dlamini, qu’il continuerait de faire ce qu'il lui plairait.

En Nouvelle-Écosse, les employeurs sont obligés de signaler au ministère provincial du Travail dans un délai de 24 heures toute blessure grave subie au travail.

Le ministère du Travail indique avoir été mis au courant de l’événement par la GRC. L’avocat Craig Clarke dit ne pas être au courant d’une communication entre l’employeur Paul Quinn et le ministère du Travail.

Le ministère n’est pas concerné lorsqu’une enquête criminelle est en cours.

D’après un reportage de Mairin Prentiss