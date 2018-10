Un texte de Yannick Bergeron

La police de Lévis a indiqué dans un communiqué que Mathieu Beaulieu a pris contact avec une des plaignantes en février dernier.

Par l'entremise de cette adolescente de 15 ans, il aurait étendu ses liens vers d'autres mineures sur les réseaux sociaux.

Beaulieu aurait ainsi envoyé des photographies de ses parties intimes à des adolescentes en les incitant à faire de même.

Le tout aurait culminé par des rapports sexuels complets avec au moins une des plaignantes.

Fugueuses

La police de Lévis confirme que deux des adolescentes étaient en fugue au moment des gestes reprochés.

M. Beaulieu habite dans un appartement situé à moins d'un kilomètre du Centre jeunesse de Lévis, où des adolescentes en difficulté sont hébergées.

Il demeure détenu, pour l'instant.

« C'est un individu pour lequel pour le moment on s'objecte à la remise en liberté, en raison du nombre de victimes et du risque de récidive potentiel », indique le procureur de la poursuite, Me Régis Juneau-Drolet.

Me Régis Juneau-Drolet, avocat du Directeur des poursuites criminelles et pénales Photo : Radio-Canada

Plusieurs accusations

Beaulieu fait face à des accusations de leurre informatique, contacts sexuels, agression sexuelle, et d'avoir rendu accessible de la pornographie à des mineurs.

La conjointe a assisté à sa comparution. Mathieu Beaulieu lui a envoyé un baiser soufflé du banc des accusés avant de retourner aux cellules.

Son dossier revient devant le tribunal la semaine prochaine.

Le Service de police de Lévis estime que le jeune homme pourrait avoir fait d'autres victimes et poursuit donc son enquête.