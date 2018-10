Cette opération policière a été effectuée dans le cadre du projet Astuce. Lancé en mai 2018, ce projet a pour but d'enrayer un réseau de distribution et de vente de drogue qui se serait établi dans trois bars de la rue Principale.

L'enquête a été menée en collaboration avec l'Escouade régionale mixte de la Sûreté du Québec.

Les suspects comparaîtront au palais de justice de Granby. Ils devraient faire face à plusieurs accusations. On parle de complot dans le but d'en faire le trafic, de trafic de stupéfiant, de possession dans le but de trafic et de possession d'armes. Certaines personnes étaient connues des milieux policiers alors que d'autres non , explique le porte-parole du Service de police de Granby, Guy Rousseau.

Un sixième suspect fera aussi face à des accusations dans cette affaire. Il était déjà détenu à Québec dans un autre dossier. Il va comparaître la semaine prochaine.