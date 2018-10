La Coupe Bingham, qui fait la promotion de l’inclusivité, de l’égalité et de la compétition, est un tournoi international de rugby à 15 joueurs, gérée par International Gay Rugby (Rugby gai international).

Plus de 70 équipes en provenance des cinq continents sont attendues à Ottawa en 2020. Le dernier tournoi qui a eu lieu à Amsterdam en 2018 a regroupé 2300 participants, représentant 63 pays.

Le club de rugby des Wolves d’Ottawa, qui aligne une équipe féminine et masculine, sera le premier club de rugby inclusif canadien à accueillir ce tournoi biennal, après San Francisco, Londres, New York, Dublin, Sydney, Nashville et Amsterdam.

C’est un véritable moment historique, autant pour le rugby que pour le mouvement du sport inclusif au Canada , a mentionné M. Jean-François Laberge, ancien capitaine de l’équipe masculine du club de rugby des Wolves d'Ottawa et président du comité de mise en candidature de la Coupe Bingham 2020 à Ottawa.

Jean-François Laberge, ancien capitaine de l’équipe masculine du club de rugby des Wolves d'Ottawa et président du comité de mise en candidature de la Coupe Bingham 2020 à Ottawa. Photo : Les Wolves d'Ottawa

Avoir la chance d’accueillir la Coupe Bingham à Ottawa est un honneur pour notre ville , a affirmé le maire d'Ottawa Jim Watson, qui était sur place lors de la conférence de presse. Cet événement génèrera de l'enthousiasme, de l’esprit sportif et des retombées économiques importantes pour la capitale nationale, et offrira à nos résidents l’occasion d’assister à des matchs de rugby de haut calibre.

Le tournoi international aura un véritable impact économique pour la région, a expliqué M. Laberge.

Les estimations conservatrices sont entre 8 et 8,7 millions de dollars [de retombées] seulement pour les 10 jours du tournoi. Les retombées ne seront pas juste pour la Ville d’Ottawa, mais aussi pour les environs, car les participants vont voyager partout dans la région , a-t-il dit.

Le rêve devenu réalité

Le comité organisateur est fier d'avoir réussi à mettre la main sur l'organisation de ce prestigieux tournoi, mais les membres sont conscients qu'il reste beaucoup de travail à accomplir avant les premiers matchs de rugby qui vont se dérouler sur les terrains du Hornets Nest Soccer Park et Shepherd Park, dans l'est d'Ottawa.

Une de nos grosses missions pour le tournoi de 2020, c'est d’agrandir le volet compétition féminin et de s’assurer que la coupe demeure accessible d’un point de vue financier pour tous les clubs à travers le monde. Me Jean-François Laberge, président du comité de mise en candidature de la Coupe Bingham 2020 à Ottawa

Nous avons été capables de faire un partenariat, car ça nous prenait plus de 12 terrains pour être en mesure de jouer tous les matchs dans une période de quatre jours , a expliqué M. Laberge.

En plus de l'équipe de Wolves d’Ottawa, les autres clubs de rugby inclusifs canadiens sont situés à Montréal (l’Armada) et Toronto (le Muddy York).

L'histoire derrière la Coupe Bingham

Le tournoi a été organisé pour la première fois en 2002 à la mémoire du héros américain qui pratiquait le rugby Mark Bingham, l'un des passagers du vol 93 de United Airlines, impliqué dans les attentats du 11 septembre 2001.

M. Bingham s'est battu contre les terroristes avant que tous les passagers du vol perdent tragiquement la vie lorsque l'avion s'est écrasé près de Shanksville, en Pennsylvanie. Joueur de rugby de l'Université de Berkeley en Californie, il avait ouvertement parlé de son homosexualité à l'âge de 21 ans.