La chanteuse ontarienne de 38 ans a raconté sur sa page Facebook l’histoire vécue samedi dernier après un concert au théâtre Lac-Brom,e en Estrie. Elle explique n’avoir pas réagi alors qu’un admirateur lui mettait une main sur la fesse alors qu'ils posaient côte à côte le temps d'une photo.

Jill Barber écrit que samedi soir après son spectacle, elle rencontrait ses admirateurs comme elle le fait après chaque concert. . « J’ai rencontré un couple, un homme et une femme. Ils m’ont dit à quel point ils ont aimé le spectacle et l’homme a même mentionné qu’il s’agissait d’une soirée romantique pour sa femme et lui. On a pris un égoportrait. Alors qu’on posait ensemble, l’homme a mis sa main sur ma fesse et j’ai simplement figé. »

L’artiste continue en soulignant qu’elle ne lui a pas crié d’enlever sa main, qu’elle n’a pas déplacé sa main, mais qu’elle n’a rien fait, qu’elle a simplement regardé la caméra d’un sourire figé et qu’elle a enduré la situation.

Pourquoi n’ai-je pas réagi? Parce qu’il y avait d’autres personnes qui attendaient pour me parler et que je ne voulais pas faire une scène? Parce que je voulais éviter une humiliation publique à sa femme, donc j’ai pris sur moi? Non. J’ai simplement figé. Jill Barber

Elle se questionne sur sa réaction de ne pas bouger et de ne rien faire alors que quelques minutes plus tôt, sur scène, elle chantait sur sa prise de pouvoir comme femme. « Je comprends maintenant que j’étais en état de choc et que mon instinct a pris le dessus. »

Par la suite, elle explique avoir publié ce témoignage pour contribuer à la campagne #ijustfroze lancée l’an dernier en Écosse pour sensibiliser la population au mythe qu’il y aurait une bonne manière de réagir à une agression sexuelle.

« Si je me suis sentie agressée, je ne partage pas cette histoire pour être vue comme une victime. En tant que femme blanche privilégiée, je suis très consciente d’avoir un net avantage par rapport à d’autres personnes qui n’ont d’autres choix que de se taire et d'endurer des violences sexuelles. C’est en partie pour cela que j’ai choisi d’en parler publiquement. [...] Je le fais par solidarité avec toutes les personnes qui se sont questionnées sur leur propre réaction quand elles ont vécu une situation semblable, mais c’est aussi pour rappeler à tout le monde de faire très attention à la manière dont on questionne les femmes qui dénoncent une agression. »

Plusieurs commentaires sous la publication de Jill Barber appuient sans réserve l’artiste. Certaines personnes soulignent avoir aussi figé à plusieurs reprises dans de telles situations.

Une campagne de sensibilisation écossaise

La campagne #ijustfroze a été lancée en mars 2017 par le Rape Crisis Scotland (RCS), un bureau national de lutte contre les agressions sexuelles en Écosse et a été financée par le gouvernement écossais.

La vidéo de la campagne écossaise (en anglais seulement)

L’objectif de cette campagne était de démontrer qu’il n’y avait pas de bonnes ou mauvaises manières de réagir pendant ou après une agression sexuelle.

La campagne écossaise a été suivie en octobre dernier du mouvement #MoiAussi (#MeToo) de dénonciations d'agressions sexuelles lancée par la comédienne Alyssa Milano. Jill Barber mentionne aussi ce mot clef à la fin de son long message. Un mot clef est né après les allégations d'agressions sexuelles contre le producteur américain Harvey Weinstein.

L’initiative d’Alyssa Milano était semblable à #AgressionNonDénoncée, lancée en 2014 par la Fédération des femmes du Québec, dans la foulée du scandale entourant l'animateur Jian Ghomeshi.